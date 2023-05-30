Какие прически не подходят женщинам после 40 лет: фото

Стрижка – способ, которым любая женщина можно изменить свой образ. Удачно подобранная прическа может сделать женщину моложе и красивее, в то же время неудачная стрижка может добавить много лет.

Рассказываем, какие стрижки лучше избегать после 40 и почему.

Только не начес

Прическа с начесом уже давно в прошлом. Если придать волосам объем с помощью начеса, однозначно, вы не будете выглядеть моложе, а десяток лишних лет вы себе добавите.

Стрижка с начесом

Прически в стиле пин-ап, ретро прически

Такие прически в повседневной жизни выглядят как бы соблазнительно, но прибавляют женщине много лет. Такая прическа будет уместна на ретро вечере, но никак не подойдет для работы. Со стороны это будет выглядеть как будто вы вернулись в прошлое.

Прически в стиле пин-ап

Стрижка пикси делает старше

С самой популярной стрижкой в прошлом году нужно будет осторожной. Никто не будет спорить, что стрижка пикси отличная и необычная. Но она обращает внимание, притягивает взгляды к морщинам на вашем лице, и в этом ее недостаток.

Стрижка пикси/ фото: @lindsayrachellejean, RadioNZ

Челка добавляет лишних лет

Челка – еще одна ошибка для женщин старше 40 лет. Если она густая вы, конечно, закроете морщины на лбу, но так вы сильно отяжелите низ лица, что прибавит возрасту.

А если челка еще и короткая, то линия челки подчеркнет появившиеся морщины на лбу. Челка после 40 лет будто подчеркивает, что вам очень хочется выглядеть моложе.

Прически после 40

Лучше забыть о длинных волосах

Хотя для многих женщин длинные волосы ассоциируются с молодостью, ничто ее так не старит.

Со временем волосы истощаются, теряют свою упругость, густоту и блеск. Длинные волосы, как прямые, так и с длинными кудрями на женщинах которым уже более 40 лет, выглядят не красиво.

Длинные волосы

Прически с хвостами

Хвосты подойдут школьницам и студенткам, а вот взрослым женщинам они никак не подходят. Особенно когда с возрастом волосы становятся тонкими и тусклыми, хвосты на женщинах старше 40 часто выглядят бессмысленно.

Прически с хвостами

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