Какие проблемы могут возникнуть с назначением пенсии: обращайте внимание на ошибки в трудовой книжке

Сегодня в Украине одним из важнейших факторов назначения пенсии считается страховой стаж. Он влияет не только на размер выплат, но и на то, будет ли человек получать их вообще. Какие проблемы с зачислением стажа и как подтвердить трудовой стаж — в материале ТСН.ua.

Назначение пенсий: документы для зачисления стажа

С 1 января 2004 года в Украине вступил в действие Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которому страховой стаж (данные о нем находятся в Реестре застрахованных лиц) стал важным фактором для зачисления пенсий по возрасту. До этого главным документом для учета стажа числилась трудовая книжка. Несмотря на переход на использование электронных документов, бумажные трудовые книжки все еще можно увидеть у многих украинцев.

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Именно с бумажными трудовыми книжками бывает больше проблем. Часто встречаются нарушения или ошибки. Поэтому работники Пенсионного фонда могут попросить пенсионера предоставить документы в следующих случаях:

неправильно указанные личные данные (ФИО, дата рождения) на титульной странице или они отличаются от паспортных данных — нужно предоставить документы, подтверждающие, например, смену фамилии или справку с любого места работы;

— нужно предоставить документы, подтверждающие, например, смену фамилии или справку с любого места работы; записи были сделаны не по установленному порядку — работник Пенсионного фонда может запросить документ, позволяющий подтвердить факт вашей работы на определенной должности в той или иной компании/учреждении;

— работник Пенсионного фонда может запросить документ, позволяющий подтвердить факт вашей работы на определенной должности в той или иной компании/учреждении; для записи дат использованы римские числа — нужно предоставить копию приказа, согласно которому вас назначили на должность или уволили с нее (также подойдет копия сведения о начислении заработной платы);

— нужно предоставить копию приказа, согласно которому вас назначили на должность или уволили с нее (также подойдет копия сведения о начислении заработной платы); нет печати (или она нечеткая) на записи об увольнении — требуются уточняющие справки с места работы;

— требуются уточняющие справки с места работы; запись заклеена или исправлена ​​маркером — в обязательном порядке требуется подтверждение дополнительными документами с места работы.

Как подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии: документы

Как подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии: документы / Pexels

Если до 1 января 2004 года в трудовую книжку не были внесены никакие записи о работе (по каким-либо причинам), то подтвердить трудовой стаж можно следующими документами:

справка с предприятия, где вы работали (при его отсутствии — из архивных учреждений);

выписки из приказов;

соглашения и трудовые договоры с отметкой, что они были исполнены;

ведомости и личные счета о выдаче заработной платы;

сведения из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

Если эти документы отсутствуют, доказательством трудового стажа может стать членский билет профсоюза. Но тогда будут засчитаны только те периоды, за которые есть отметки об уплате членского взноса.

Когда по каким-либо причинам невозможно использовать архивные документы для подтверждения стажа, период работы для назначения пенсии устанавливается на основании показаний. Но нужно иметь не менее двух свидетелей, работавших с заявителем на одной работе или системе.

Доказательство стажа можно решить в судебном порядке.