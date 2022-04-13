Какие продукты больше всего подорожали в марте: список и цены

Какие продукты больше всего подорожали в марте: список и цены

Цены на продукты ползут вверх.

В марте в Украине выросли цены на продукты, больше всего подорожали овощи.

По данным Государственной службы статистики, больше всего выросли в цене по сравнению с февралем:

лук подорожал на 33,7% до 19,4 гривны за килограмм;

морковь на 27,3% до 20,1 гривны за килограмм;

картофель на 22,6% до 11,7 гривен за килограмм;

капуста белокочанная на 14,8% до 23,3 гривен за килограмм.

Также подорожали и крупы:

гречка выросла в цене на 11,4% до 54,2 гривен за килограмм;

пшено на 10,4% до 21,5 гривен за килограмм;

рис на 9,7% — до 33,1 грн.

Свинина подорожала на 5,7% до 130,6 гривен за килограмм, сало – на 8,5% до 116,4 гривен за килограмм, рыба мороженая на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм.

Напомним, инфляция в марте по сравнению с февральской составила 4,5%, в годовом исчислении по итогам марта цены выросли до 13,7%. На потребительском рынке больше всего подорожали фрукты и овощи.

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