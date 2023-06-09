Какие продукты можно и какие запрещено готовить на сковороде с антипригарным покрытием: не все знают

Сковорода с антипригарным покрытием используется для приготовления деликатных продуктов. Чаще выставляется средний или слабый огонь. А есть такие продукты, которые вообще нельзя готовить на антипригарной сковороде.

Благодаря сковороде с антипригарным покрытием можно запросто приготовить блюда, которые часто подгорают на других поверхностях. В частности, такая посуда обязательно используется для некоторых продуктов.

Яйца

Омлеты или яичницу лучше готовить именно на такой сковороде, ведь эти блюда точно не подгорят и не прилипнут к поверхности. Никакое количество масла не поможет другим видам сковородок конкурировать с антипригарным покрытием.

Оладьи или блинчики

Чтобы блюда идеально приготовились, их нужно быстро перевернуть в процессе жарки. Именно сковорода с антипригарным покрытием вам в этом поможет. На этой поверхности лопатка с легкостью подхватит тесто, и блинчики не будут разрываться во время переворачивания.

Морепродукты

Рыбу с нежной текстурой нужно готовить только на сковороде с антипригарным покрытием, она не будет прилипать и разваливаться во время жарки. Лосось или тунец также желательно готовить на антипригарном покрытии, хотя они более мясистые, поэтому можно использовать нержавеющую сталь или чугун.

Блюда с сыром

Сыр часто прилипает к горячей поверхности, поэтому бутерброды с этим продуктом или кесадилью лучше готовить именно на антипригарном покрытии. Тогда ни один кусочек вкусного блюда не будет поврежден.

Орехи

Чтобы поджарить орехи, можно использовать сковороду с антипригарным покрытием. На такой поверхности их легко перемешивать, поэтому можно быстрее добиться равномерного приготовления (особенно по сравнению с духовкой).

Что нельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием

Сковорода с антипригарным покрытием не выдерживает высоких температур (за исключением некоторых современных моделей), поэтому ее не используют для приготовления таких продуктов:

мясо – чтобы обжарить мясо, нужны высокие температуры, которые противопоказаны этой поверхности, а еще стейк не получит такой вкусной и приятной корочки, поэтому лучше использовать нержавеющую сталь или чугун;

– чтобы обжарить мясо, нужны высокие температуры, которые противопоказаны этой поверхности, а еще стейк не получит такой вкусной и приятной корочки, поэтому лучше использовать нержавеющую сталь или чугун; ингредиенты с кислотой – практически все кислые продукты (цитрусовые, помидоры, вино и т. п.) изнашивают антипригарное покрытие сковороды, поэтому со временем она становится менее эффективной и даже опасной для здоровья.

Также следует отметить, что большинство сковород с антипригарным покрытием нельзя использовать в духовке. Они не выдерживают высоких температур. Чтобы узнать, можно ли ставить вашу посуду в духовку, обратите внимание на информацию от производителя.

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