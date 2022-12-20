Какие продукты подготовить дома на случай блэкаута: список

В последние месяцы критическая инфраструктура Украины постоянно находится под обстрелом российских ракет и риск блэкаута нависает все сильнее. Хотя работа украинского ПВО остается отличной, лучше быть готовой к разным сценариям. Какие продукты стоит подготовить на случай блэкаута – читайте в материале ТСН.ua.

Что должно быть дома в случае блэкаута

Чтобы быть готовым к блэкауту и длительному отсутствию электроэнергии, отопления и водоснабжения, нужно принять все меры. Если у вас нет возможности приобрести генератор, позаботьтесь о наличии в доме теплых вещей, аптечки, одеял, термобелья, павербанков, термосов, газовых баллонов, свечей, керасиновых ламп и, конечно, продуктов, которые не нужно готовить. Именно на них мы остановимся поподробнее.

При длительных отключениях света именно запас воды и пищи – это основное, что должно быть дома. Лучше не готовить блюда заранее, а приобрести такие продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии, чтобы их приготовить.

Отдельно запасайтесь водой для питья и индивидуальных потребностей. Помните, что для одного человека нужно в сутки не менее 1 литра воды. И это только для питья.

Список продуктов длительного хранения, которые понадобятся на случай блэкаута

овощные, рыбные и мясные консервы – от домашних консервов лучше отказаться, а если вы все же решили их употреблять, то мясные нужно перед употреблением прокипятить не менее 30 минут;

сухпайки — в магазинах можно найти большой выбор туристических, которые подойдут и на случай длительного отключения электроэнергии;

сублимированные продукты – каши, которые нужно только залить кипятком, мясные блюда, супы, ягоды. Такие продукты полезны тем, что могут храниться без холодильника, а также не содержат красителей или консервантов;

печенье, хлебцы, сухари;

цельнозерновые продукты — каши из пшеницы, ячменя, овса, риса, гречихи, макарон из твердых сортов пшеницы;

орешки и сухофрукты;

шоколад, батончики.

Что можно приготовить, если нет света

Что можно приготовить, если нет света / Фото: pixabay.com

Есть каши, которые нужно заливать хотя бы небольшим количеством кипятка, а такие, которые можно заливать даже холодной водой, молоком или кефиром.

Каши, которые готовятся с помощью кипятка:

пшенная — залить кипятком и оставить на один час;

ячневая – залить кипятком, а затем оставить на 2-3 часа;

булгур – заливается кипятком, остается на 20 минут (мелкий) или на 40 минут (средний);

пшеничная – залить кипятком, закутать сосуд в одеяло и оставить на 30-50 минут.

Каши, которые можно заливать холодной водой (молоком, кефиром):

перловка – она может настояться в холодной воде, но ей на это нужно 10-24 часа (лучше залить и оставить на ночь);

гречневая – лучше покупать коричневую гречку, ее можно замочить холодной водой, кефиром или молоком и оставить на 5-10 часов;

овсянка – залейте холодной водой и оставьте на 30 минут-1 час;

кускус – можно залить холодной водой на 20-30 минут;

киноа – залейте холодной водой на ночь;

манная каша – заливается молоком или холодной водой, сосуд обязательно накрывается, а затем остается так на 15-20 минут.

Вы также можете все эти каши готовить в термосе. Здесь важно запомнить такое правило – один час варки на плите равен 4-5 часам настаивания в термосе.

Вода на случай блэкаута: как подготовить запас

Попробуйте подготовить воду для всех членов семьи хотя бы на трое суток. В идеале одному взрослому человеку в сутки нужно:

около 2-3 литров питьевой воды (без учета жидкости, которую вы потребляете с едой);

около 10–12 литров для приготовления пищи и личной гигиены.

Чтобы ничего не перепутать, емкости с водой лучше сразу промаркировать ("Питьевая вода" и "Техническая вода"). Если нет возможности использовать бутилированную воду, можно набирать из колодцев, пунков разливки воды, шахтных колодцев, бюветов. Однако помните, перед употреблением в пищу и питьем ее нужно продезинфицировать. Сделать это можно с помощью следующих советов:

воду нужно прокипятить в течение 10 минут после закипания;

после кипячения используйте фильтр для воды;

в туристическом магазине или аптеке приобретите таблетки для дезинфекции воды;

можно использовать активированный уголь – таблетки нужно измельчить, порошок завернуть в марлю, опустить в емкость с водой на 6-12 часов. На 1 литр воды требуется 4-5 таблеток.

Обратите внимание, что кипяченую воду можно хранить не более 1 дня.

Техническую воду коммунальные службы обычно развозят по районам, где нет водоснабжения. Если этого происходить не будет, можете использовать для технических нужд воду из открытых водоемов, из бойлера (как слить воду можно найти в инструкции), из бачка, растопленного снега или дождевой воды.