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Какие профессии будут наиболее востребованы после окончания войны
Наибольшую нехватку работодатели испытывают среди специалистов и специалистов с высшим образованием.
За первое полугодие 2025 года наибольшее количество вакансий на работников сферы обслуживания и услуг, специалистов со специальными умениями и знаниями, специалистов с высшим образованием, неквалифицированных рабочих. Наибольшую нехватку работодатели сейчас испытывают среди специалистов со специальными умениями и специалистов с высшим образованием.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
По прогнозам ведомства, после окончания войны ситуация кардинально не изменится.
Профессии, которые будут востребованы:
Военные
После завершения войны потребность в качественно укомплектованной армии не исчезнет.
Медики
Практически все медицинские учреждения будут нуждаться в специалистах, однако, по предварительным прогнозам, самыми актуальными будут профессии хирурга, кардиолога, реабилитолога, физиотерапевта, специалиста лечебного массажа.
Строители
Восстановление страны будет предусматривать масштабное строительство, поэтому сварщики, маляры, столяры, слесари, каменщики, штукатуры, плотники, сантехники, сварщики и другие представители этих профессий очень нужны для работодателей.
Энергетики
Энергетическая отрасль Украины относится к одной из наиболее пострадавших в результате войны, поэтому восстановление инфраструктуры будет предусматривать большую потребность в таких профессиях, как инженеры, техники, электромонтеры, конструкторы, разработчики, электромонтажники, электрохимики, технологи, метеоэнергетики и многие другие.
Правоохранители
Работники судов, прокуратуры, полиции, органов службы безопасности и антикоррупционные органы также будут нуждаться в значительном влиянии новых сил в профессии. Все они будут обеспечивать защиту законов Украины на освобожденных территориях и регионах, где продолжаются боевые действия.
Программисты
Кроме цифровизации экономики большая потребность будет в защите информации и персональных данных.
Специалисты оборонной промышленности
Собственные производства товаров, необходимых военным, и совместные проекты с иностранными партнерами, потребуют большого количества инженеров, ученых, экономистов и разработчиков.
Специалисты транспортной сферы
За время войны появились новые транспортные пути, которые в будущем станут основными каналами снабжения всех необходимых для восстановления материалов. Поэтому водителей, железнодорожников, диспетчеров, логистов и экспедиторов потребуется очень многое.
Психологи
Участие в боевых действиях, постоянные обстрелы мирных городов, потеря родных и близких, посттравматические стрессовые расстройства оставляют свои следы на ментальном здоровье украинцев. В конце концов, все эти психологические проблемы будут нуждаться в реабилитации.
Педагоги
Главной задачей учителей, мастеров производственного обучения, методистов, социальных педагогов станет научить людей всем нужным Украине профессиям.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 средняя заработная плата в Украине выросла на 24,1% и составила 23 460 гривен.