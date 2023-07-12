Какие профессии нужны уже в ближайшее время: на какие специальности правительство увеличит госзаказ

Из-за полномасштабной войны 2022 года в Украине значительно увеличилось количество безработных граждан, без работы осталось почти 3,2 миллиона граждан.

Пока ситуация улучшается, прогнозируется, что на некоторые специальности значительно возрастет спрос у работодателей. Учитывая потребности страны, премьер-министр Денис Шмигаль поручил проработать возможность увеличения государственного заказа в учебных заведениях.

На подготовку каких специальностей правительство решило увеличить госзаказ

Как сообщает пресс-служба правительства, речь идет о подготовке:

медиков,

реабилитологов,

социальных работников.

Увеличить госзаказ правительство может уже в этом году, поскольку Украина нуждается в работниках таких профессий уже сейчас.

"Восстановление Украины станет самым масштабным проектом со времен Второй мировой, поэтому в то же время государство продолжает развивать профессионально-техническое образование. По словам Дениса Шмыгаля, "на саперов, строителей и другие подобные профессии будет самый высокий запрос на рынке труда".

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