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Какие профессии популярны среди украинской молодежи – результаты опроса

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
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Какие профессии популярны среди украинской молодежи – результаты опроса

Молодежь / Фото: Pexels

Времена меняются, а значит и предпочтения молодых украинцев.

Специалисты опросили молодежь в возрасте 13-15 лет, проживающую в Украине. Так, самой желанной сферой для подростков остается ИТ сектор.

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса молодежи, проведенного Центром анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в рамках программы USAID "Мечтаем и действуем".

Какие профессии интересуют молодежь

По данным опроса, наиболее популярными направлениями среди молодежи Украины являются:

  • ИТ сектор – 17%;
  • врач – 10%;
  • юрист – 9%;
  • дизайнер – 8%;
  • повар – 6%;
  • военный – 5%;
  • психолог – 5%.

Добавляется, что среди молодежи, переехавшей в Польшу и нашедшей новую работу, 58% работает на польскую компанию, 22% – на украинскую компанию, расположенную в Польше, 12% – на другую иностранную компанию, 2% – на украинскую компанию удаленно.

Ранее отмечалось, что в ближайшее время в Украине обретут популярность профессии саперов, строителей, медиков и соцработников. На некоторые госзаказ будет увеличен уже осенью 2023-го.

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Дата публикации
Просмотры
1142
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