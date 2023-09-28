Какие профессии популярны среди украинской молодежи – результаты опроса

Времена меняются, а значит и предпочтения молодых украинцев.
Специалисты опросили молодежь в возрасте 13-15 лет, проживающую в Украине. Так, самой желанной сферой для подростков остается ИТ сектор.
Об этом свидетельствуют результаты национального опроса молодежи, проведенного Центром анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в рамках программы USAID "Мечтаем и действуем".
Какие профессии интересуют молодежь
По данным опроса, наиболее популярными направлениями среди молодежи Украины являются:
- ИТ сектор – 17%;
- врач – 10%;
- юрист – 9%;
- дизайнер – 8%;
- повар – 6%;
- военный – 5%;
- психолог – 5%.
Добавляется, что среди молодежи, переехавшей в Польшу и нашедшей новую работу, 58% работает на польскую компанию, 22% – на украинскую компанию, расположенную в Польше, 12% – на другую иностранную компанию, 2% – на украинскую компанию удаленно.
Ранее отмечалось, что в ближайшее время в Украине обретут популярность профессии саперов, строителей, медиков и соцработников. На некоторые госзаказ будет увеличен уже осенью 2023-го.
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