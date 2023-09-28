Какие профессии популярны среди украинской молодежи – результаты опроса

Времена меняются, а значит и предпочтения молодых украинцев.

Специалисты опросили молодежь в возрасте 13-15 лет, проживающую в Украине. Так, самой желанной сферой для подростков остается ИТ сектор.

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса молодежи, проведенного Центром анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в рамках программы USAID "Мечтаем и действуем".

Какие профессии интересуют молодежь

По данным опроса, наиболее популярными направлениями среди молодежи Украины являются:

ИТ сектор – 17%;

врач – 10%;

юрист – 9%;

дизайнер – 8%;

повар – 6%;

военный – 5%;

психолог – 5%.

Добавляется, что среди молодежи, переехавшей в Польшу и нашедшей новую работу, 58% работает на польскую компанию, 22% – на украинскую компанию, расположенную в Польше, 12% – на другую иностранную компанию, 2% – на украинскую компанию удаленно.

Ранее отмечалось, что в ближайшее время в Украине обретут популярность профессии саперов, строителей, медиков и соцработников. На некоторые госзаказ будет увеличен уже осенью 2023-го.

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