Какие ракеты и откуда выпустили оккупанты во время массированного обстрела 10 февраля: ответ Воздушных сил

В Воздушных силах ВСУ рассказали, какое оружие использовали оккупанты для массированного удара по Украине 10 февраля.

Для массированного ракетного обстрела Украины 10 февраля Россия привлекла в Черном море три корабля и стратегические бомбардировщики.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, свой террор оккупанты начали с самой ночи 10 февраля. Тогда враг выпустил несколько беспилотников и ракет "Калибр", чтобы разведать ситуацию с украинской ПВО.

"Противник начал атаковать "шахедами", прощупывая слабые места ПВО. Кроме "шахедов", также было выпущено, по предварительной информации, 6 крылатых ракет Калибр, 5 из них были сбиты. Также сбиты 5 из 7 Шахедов", — рассказал Игнат.

Уже с утра по всей Украине начались атаки с самолетов стратегической авиации и кораблей в Черном море. Кроме того, оккупанты запустили крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

"Три корабля были привлечены: ракетный катер, фрегат и подлодка. Также привлекли 8 самолетов стратегической авиации Ту-95. Волгодонск и район Каспия – традиционные места запуска крылатых ракет", — отметил спикер ПС ВСУ.

Напомним, утром 10 февраля оккупанты совершили массированный ракетный обстрел всей Украины. Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Хмельницкой и других регионах.

В результате в шести областях Украины произошло повреждение энергетических объектов.

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