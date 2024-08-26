Какие рапорты доступны в приложении "Армия+": в Минобороны рассказали об 11 самых популярных

Что известно об электронных рапортах, доступных в приложении "Армия+".
Минобороны Украины представило новый цифровой продукт – приложение "Армия+" и рассказали об 11 самых популярных цифровых рапортах.
Об этом шла речь в разговоре заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко с журналистами АрмияInform.
Известно об 11 популярнейших цифровых рапортах в приложении. По словам замминистра, электронные рапорты как часть продукта спроектировала цифровая команда Минобороны. А идея родилась во время совещания, когда присоединившиеся к команде военнослужащие искали самый массовый запрос от воинов ВСУ.
"Один из наших коллег предложил рапорты. А также как крутой архитектор цифровых решений, архитектор государственных реестров предложил сразу правильную конфигурацию, правильную тектонику этого приложения. Так родились рапорты", — рассказала она.
Рапорты – наиболее ожидаемая функция для военнослужащих
По словам Екатерины Черногоренко, в приложении доступно 11 видов рапортов, собранных в 4 группы.
Список рапортов в приложении "Армия+"
- три типа рапорта на отпуск, три рапорта на лечение, военно-врачебную комиссию, МСЭК,
- три рапорта на получение направления лечения на ВЛК, МСЭК,
- рапорт на получение материальной помощи,
- рапорт на получение единовременной помощи.
По словам замминистра, именно эти документы "наиболее сенситивны", ведь здесь военнослужащий обращается именно за получением определенных обязанностей со стороны государства.
Более того, эти рапорты – наиболее массовые. Их можно заполнить и подать через несколько минут.
Она рассказала, что на презентации "Армии+" перед всей аудиторией под камеру на большой экран заполняли рапорты в режиме реального времени за две минуты.
Черногоренко подчеркнула, что электронные рапорты не потеряются, военнослужащий может отслеживать статус рапорта, а командир должен аргументировать свое решение в случае отказа.
Когда военнослужащий получит обратную связь, он поймет, как ему действовать.
"Не просто не утверждать, не просто его перечеркивать или уничтожать, а именно отклонять и объяснять, почему сейчас нельзя в отпуск. Это вместе с тем заставит командиров планировать горизонт отношений со своим личным составом, планировать нагрузку на личный состав. представится возможность таким образом дисциплинировать себя, в первую очередь, и свою команду, своих подчиненных", – объяснила Черногоренко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский презентовал приложение "Армия+", заявив, что он положительно повлияет на ВСУ, ведь усиливает каждого командира и впоследствии каждого воина.
А впоследствии глава проекта "Армия+" Роман Завгородний объяснил, как именно будет работать новое приложение для военнослужащих.
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