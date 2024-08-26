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Какие рапорты доступны в приложении "Армия+": в Минобороны рассказали об 11 самых популярных

Какие рапорты доступны в приложении "Армия+": в Минобороны рассказали об 11 самых популярных

Екатерина Черногоренко рассказала об 11 самых популярных цифровых рапортах в приложении Армия+ / Фото: Министерство обороны Украины

Что известно об электронных рапортах, доступных в приложении "Армия+".

Минобороны Украины представило новый цифровой продукт – приложение "Армия+" и рассказали об 11 самых популярных цифровых рапортах.

Об этом шла речь в разговоре заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко с журналистами АрмияInform.

Известно об 11 популярнейших цифровых рапортах в приложении. По словам замминистра, электронные рапорты как часть продукта спроектировала цифровая команда Минобороны. А идея родилась во время совещания, когда присоединившиеся к команде военнослужащие искали самый массовый запрос от воинов ВСУ.

"Один из наших коллег предложил рапорты. А также как крутой архитектор цифровых решений, архитектор государственных реестров предложил сразу правильную конфигурацию, правильную тектонику этого приложения. Так родились рапорты", — рассказала она.

Рапорты – наиболее ожидаемая функция для военнослужащих

По словам Екатерины Черногоренко, в приложении доступно 11 видов рапортов, собранных в 4 группы.

Список рапортов в приложении "Армия+"

  • три типа рапорта на отпуск, три рапорта на лечение, военно-врачебную комиссию, МСЭК,
  • три рапорта на получение направления лечения на ВЛК, МСЭК,
  • рапорт на получение материальной помощи,
  • рапорт на получение единовременной помощи.

По словам замминистра, именно эти документы "наиболее сенситивны", ведь здесь военнослужащий обращается именно за получением определенных обязанностей со стороны государства.

Более того, эти рапорты – наиболее массовые. Их можно заполнить и подать через несколько минут.

Она рассказала, что на презентации "Армии+" перед всей аудиторией под камеру на большой экран заполняли рапорты в режиме реального времени за две минуты.

Черногоренко подчеркнула, что электронные рапорты не потеряются, военнослужащий может отслеживать статус рапорта, а командир должен аргументировать свое решение в случае отказа.

Когда военнослужащий получит обратную связь, он поймет, как ему действовать.

"Не просто не утверждать, не просто его перечеркивать или уничтожать, а именно отклонять и объяснять, почему сейчас нельзя в отпуск. Это вместе с тем заставит командиров планировать горизонт отношений со своим личным составом, планировать нагрузку на личный состав. представится возможность таким образом дисциплинировать себя, в первую очередь, и свою команду, своих подчиненных", – объяснила Черногоренко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский презентовал приложение "Армия+", заявив, что он положительно повлияет на ВСУ, ведь усиливает каждого командира и впоследствии каждого воина.

А впоследствии глава проекта "Армия+" Роман Завгородний объяснил, как именно будет работать новое приложение для военнослужащих.

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