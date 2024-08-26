Какие рапорты доступны в приложении "Армия+": в Минобороны рассказали об 11 самых популярных

Что известно об электронных рапортах, доступных в приложении "Армия+".

Минобороны Украины представило новый цифровой продукт – приложение "Армия+" и рассказали об 11 самых популярных цифровых рапортах.

Об этом шла речь в разговоре заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко с журналистами АрмияInform.

Известно об 11 популярнейших цифровых рапортах в приложении. По словам замминистра, электронные рапорты как часть продукта спроектировала цифровая команда Минобороны. А идея родилась во время совещания, когда присоединившиеся к команде военнослужащие искали самый массовый запрос от воинов ВСУ.

"Один из наших коллег предложил рапорты. А также как крутой архитектор цифровых решений, архитектор государственных реестров предложил сразу правильную конфигурацию, правильную тектонику этого приложения. Так родились рапорты", — рассказала она.

Рапорты – наиболее ожидаемая функция для военнослужащих

По словам Екатерины Черногоренко, в приложении доступно 11 видов рапортов, собранных в 4 группы.

Список рапортов в приложении "Армия+"

три типа рапорта на отпуск, три рапорта на лечение, военно-врачебную комиссию, МСЭК,

три рапорта на получение направления лечения на ВЛК, МСЭК,

рапорт на получение материальной помощи,

рапорт на получение единовременной помощи.

По словам замминистра, именно эти документы "наиболее сенситивны", ведь здесь военнослужащий обращается именно за получением определенных обязанностей со стороны государства.

Более того, эти рапорты – наиболее массовые. Их можно заполнить и подать через несколько минут.

Она рассказала, что на презентации "Армии+" перед всей аудиторией под камеру на большой экран заполняли рапорты в режиме реального времени за две минуты.

Черногоренко подчеркнула, что электронные рапорты не потеряются, военнослужащий может отслеживать статус рапорта, а командир должен аргументировать свое решение в случае отказа.

Когда военнослужащий получит обратную связь, он поймет, как ему действовать.

"Не просто не утверждать, не просто его перечеркивать или уничтожать, а именно отклонять и объяснять, почему сейчас нельзя в отпуск. Это вместе с тем заставит командиров планировать горизонт отношений со своим личным составом, планировать нагрузку на личный состав. представится возможность таким образом дисциплинировать себя, в первую очередь, и свою команду, своих подчиненных", – объяснила Черногоренко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский презентовал приложение "Армия+", заявив, что он положительно повлияет на ВСУ, ведь усиливает каждого командира и впоследствии каждого воина.

А впоследствии глава проекта "Армия+" Роман Завгородний объяснил, как именно будет работать новое приложение для военнослужащих.

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