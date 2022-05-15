Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какие растения лучше не держать дома: топ 7 опасных для детей и животных растений с фото

Дата публикации
Просмотры
849
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какие растения лучше не держать дома: топ 7 опасных для детей и животных растений с фото

Какие растения нельзя держать дома

Какие обычные комнатные растения, наши любимцы нельзя держать дома, потому что можно отравиться или получить какое-нибудь поражение — в материале ТСН.ua

Некоторые комнатные растения, которые мы привыкли держать дома, на самом деле очень опасны, потому что содержат яд в листьях, стеблях или цветах. Если для взрослых они еще не представляют значительной опасности, то где есть дети или животные, которые любят пробовать все на вкус, их держать категорически нельзя. А взрослым нужно быть очень осторожным, потому что при пересадке или обрезке сок этих растений может вызвать ожог.

Дифенбахия

Такое привычное растение с пестрыми листьями является одним из опасных. Едкий сок этого растения при попадании в организм негативно влияет на пищеварение, затрудняет дыхание. А при попадании на кожу может вызвать серьезный ожог.

Диффенбахия / ©
Диффенбахия

Аглаонема

Растение очень похоже на дифенбахию, они обе принадлежат к одному семейству ароидных родом из американских тропиков. Держать дома это растение можно в местах, недоступных для домашних животных и детей. Яд в стеблях, ягодах разъедает слизистые, вызывает аллергию.

©

Молочай

Этот представитель молочайных растений опасен тем, что в своем стебле содержит сок, который при попадании на слизистую вызывает ожоги, головокружение, тошноту.

Молочай / ©
Молочай

Цикламен

Любимое всеми цветущее растение может быть опасным. Опасность опять-таки в стеблях и корнях, сок которых может привести к раздражению слизистой, отекам, боли в горле, затруднить дыхание.

Цикламен / ©
Цикламен

Олеандр

Красивое деревце с цветами на самом деле очень опасно, причем все его части. Если попробывать лист, то это может привести к отравлению с летальным исходом, к нарушению сердечного ритма. Если сок олеандра попадет в глаза, это может привести к слепоте. Опасны даже ветви этого растения, если их поджечь, дым от них вызовет серьезное отравление. Даже яд засохшего растения опасен.

Олеандр / ©
Олеандр

Азалия

Еще одна цветущая любимица не менее опасна как красива. Если попробовать листок или нежный цветок, что запросто могут сделать маленькие дети, можно почувствовать сильную изжогу, затем тошноту и диарею. А если вовремя не обратиться к врачу, яд повлечет за собой нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем. В худшем случае растение может привести к коме и даже смерти.

Азалия / ©
Азалия

Фикус

Представители этого вида есть, по-видимому, в каждом доме. Самые опасные мясистые сорта растения, у них больше сока. На коже «молочко» вызывает раздражение, отек, при попадании внутрь - приведет к головокружению, тошноте, затруднению дыхания.

Фикус / ©
Фикус

Читайте также:

Почему губки для мытья посуды разного цвета: вы точно этого не знали

Как почистить уплотнительную резину стиральной машинки от плесени: бюджетные варианты

Чем заменить средства гигиены и бытовую химию в условиях 

Следующая публикация