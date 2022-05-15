Какие растения лучше не держать дома: топ 7 опасных для детей и животных растений с фото

Какие растения лучше не держать дома: топ 7 опасных для детей и животных растений с фото

Какие обычные комнатные растения, наши любимцы нельзя держать дома, потому что можно отравиться или получить какое-нибудь поражение — в материале ТСН.ua

Некоторые комнатные растения, которые мы привыкли держать дома, на самом деле очень опасны, потому что содержат яд в листьях, стеблях или цветах. Если для взрослых они еще не представляют значительной опасности, то где есть дети или животные, которые любят пробовать все на вкус, их держать категорически нельзя. А взрослым нужно быть очень осторожным, потому что при пересадке или обрезке сок этих растений может вызвать ожог.

Дифенбахия

Такое привычное растение с пестрыми листьями является одним из опасных. Едкий сок этого растения при попадании в организм негативно влияет на пищеварение, затрудняет дыхание. А при попадании на кожу может вызвать серьезный ожог.

Диффенбахия

Аглаонема

Растение очень похоже на дифенбахию, они обе принадлежат к одному семейству ароидных родом из американских тропиков. Держать дома это растение можно в местах, недоступных для домашних животных и детей. Яд в стеблях, ягодах разъедает слизистые, вызывает аллергию.

Молочай

Этот представитель молочайных растений опасен тем, что в своем стебле содержит сок, который при попадании на слизистую вызывает ожоги, головокружение, тошноту.

Молочай

Цикламен

Любимое всеми цветущее растение может быть опасным. Опасность опять-таки в стеблях и корнях, сок которых может привести к раздражению слизистой, отекам, боли в горле, затруднить дыхание.

Цикламен

Олеандр

Красивое деревце с цветами на самом деле очень опасно, причем все его части. Если попробывать лист, то это может привести к отравлению с летальным исходом, к нарушению сердечного ритма. Если сок олеандра попадет в глаза, это может привести к слепоте. Опасны даже ветви этого растения, если их поджечь, дым от них вызовет серьезное отравление. Даже яд засохшего растения опасен.

Олеандр

Азалия

Еще одна цветущая любимица не менее опасна как красива. Если попробовать листок или нежный цветок, что запросто могут сделать маленькие дети, можно почувствовать сильную изжогу, затем тошноту и диарею. А если вовремя не обратиться к врачу, яд повлечет за собой нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем. В худшем случае растение может привести к коме и даже смерти.

Азалия

Фикус

Представители этого вида есть, по-видимому, в каждом доме. Самые опасные мясистые сорта растения, у них больше сока. На коже «молочко» вызывает раздражение, отек, при попадании внутрь - приведет к головокружению, тошноте, затруднению дыхания.

Фикус

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