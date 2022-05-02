Какие растения лучше растут в тени: овощи, кусты, цветы, любящие тень

Май – месяц активных работ на огороде и даче, когда сеют и сажают зелень, овощи, цветы. Какие растения лучше растут в тени, что можно посадить под деревьями – в материале ТСН. ua

Всем известно, что растениям необходим солнечный свет, без которого останавливается фотосинтез и растение погибает. Поэтому обычно и рекомендуют овощи, ягоды, зелень высаживать на хорошо освещаемом участке. А что делать с участками под деревьями, которые большую часть дня находятся в тени от дома, забора? Чтобы земля не пропадала, стоит лишь правильно подобрать и посадить культуры, менее зависимые от освещаемости.

Тень бывает разная. Какие растения сажать в зависимости от тени

Под тенью, как правило, понимают разные понятия. Тень может быть рассеянной, густой, длиться 4 часа в течение дня, а может быть практически весь световой день. Кроме того, тень по влиянию на растения отличается в разных регионах страны – тень на юге и на севере – это совершенно разные климатические условия для культур. И если на юге в тени можно практически сажать все, то на севере придется обойтись зеленью и салатами. Рассмотрим культуры, которые можно посадить в средней полосе на участках с разным уровнем освещенности.

Тень рассеянная , которую образует, например, листья яблони, вишни, сливы. В такой тени можно высаживать любое растение.

, которую образует, например, листья яблони, вишни, сливы. В такой тени можно высаживать любое растение. Густая тень, образующаяся под сосновыми деревьями или стенами высокого дома, забора и т.д. Если такая тень длится большую часть светового дня, здесь можно высаживать практически все культуры, за исключением наиболее солнцелюбивых – а это арбузы, тыква. То, что растения будут расти в такой тени, замедлит их рост и созревание плодов, но на урожайность не повлияет. В небольшой тени и из зелени можно сажать щавель, салат, ревень, черемшу, пряности, эстрагон, хрен, из овощей – лук, чеснок, фасоль, огурцы, спаржу. Также будут расти цветная и белокочанная капуста. Редиска и свекла будут созревать, правда позже растений, растущих на солнце. Редька и репа в тени лучше даже лучше будут расти, потому что защищены здесь от болезней и гусеницы. Из кустов неплохо переносит небольшую тень малина, черная и красная смородина.

образующаяся под сосновыми деревьями или стенами высокого дома, забора и т.д. Если такая тень длится большую часть светового дня, здесь можно высаживать практически все культуры, за исключением наиболее солнцелюбивых – а это арбузы, тыква. То, что растения будут расти в такой тени, замедлит их рост и созревание плодов, но на урожайность не повлияет. В небольшой тени и можно сажать щавель, салат, ревень, черемшу, пряности, эстрагон, хрен, – лук, чеснок, фасоль, огурцы, спаржу. Также будут расти цветная и белокочанная капуста. Редиска и свекла будут созревать, правда позже растений, растущих на солнце. Редька и репа в тени лучше даже лучше будут расти, потому что защищены здесь от болезней и гусеницы. неплохо переносит небольшую тень малина, черная и красная смородина. Густая тень, которая практически целый день вредит еще и тем, что земля на участке под такой тенью практически не высыхает. Поэтому здесь нужно сажать не только тенелюбовые, но и влагозависимые растения. На таком участке лучше выращивать определенные виды цветов. Без прямого солнечного света хорошо чувствуют себя множество многолетников: барвинок, ландыш, незабудка, разные виды папоротника, бузульник, морозник, примула, фиалки, анемоны, медуницы, гортензии, другие. Могут вырасти тюльпаны, но зацветут довольно поздно.

Перечислим овощи, которые будут хорошо чувствовать себя там, куда большую часть дня не попадает солнечный свет.

Многолетний лук. Кроме зелени это еще декоративное растение. Например, лук-шнит имеет сиреневые шапки.

Корнеплоды свеклы в тени будут небольшими, но сладкими.

Ревень, который очень любит полив и влажную землю.

Черемшу можно собирать не только в лесу весной, но и выращивать в теневом месте сада, огорода.

Огуречная трава бораго растет там, куда практически не достают солнечные лучи.

Салатные культуры — листовые салаты, руккола, шпинат, щавель, горчица листовая и кресс-салат, неплохо растут в тени и не дают ту горечь, как те же растения получают на солнце.

Чеснок из затененного участка будет, хотя небольшим, но вкусным и ароматным.

Зелень и пряные травы – кинза, кудрявая петрушка, сельдерей, душица, мята, эстрагон, ароматная мелисса, любисток, кроме базилика и чабреца.

Пастернак и корневая петрушка тоже вырастут в тени.

Специально выведены теневыносливые сорта бобов и кустовой фасоли.

Хрен – настоящий король тени, неприхотливый ни к солнцу, ни к почве.

Ревень

Какие кустарники, ягодные кусты посадить в тени

гортензию,

черную и красную бузину,

красную и черную смородину,

малину,

барбарис,

крыжовник,

калину,

черноплодную рябину.

Смородина

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