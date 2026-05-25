Какие разрушения действительно способен нанести "Орешник": аналитики оценили реальную мощность удара по Белой Церкви

Падение «кинетических» блоков «Орешника» в ночь на 24 мая / © Defense Express

Проанализировав место удара «Орешника» в Белой Церкви Киевской области, стало известно, что его кинетическая пробивная сила составляет до 2 метров в глубину при 3 метрах диаметра входного отверстия.

Об этом пишет Defence Express.

Переводя кинетическую силу в «тротиловый» эквивалент, мощность одного блока «Орешника» примерно равна одному «шахеду» — согласно расчетам 52-95 кг тротила. Соответственно, один «Орешник» условно может нанести повреждений как 36 «шахедов». Но здесь еще нужно учитывать разный характер поражения — кинетический у «Орешника» и взрыво-обломочный у «шахеда».

Русские хвастались, что у их «Орешника» есть особые боевые стержни, которые могут проникать очень глубоко и поражать подземные цели. Но эта фантазия была опровергнута.

Напомним, авиационный эксперт Богдан Долинце заявил о том, что удар России ракетой «Орешник» по Украине преследовал скорее психологическую цель, чем военный смысл. По словам авиаэксперта, стоимость одной такой ракеты, по разным оценкам, может составлять от $40 до $100 млн. В то же время, эффект от удара, учитывая последствия, не соответствует таким затратам. В общем, ни стратегической, ни тактической цели эта атака не преследовала.

