Какие разрушения действительно способен нанести "Орешник": аналитики оценили реальную мощность удара по Белой Церкви
Эксперты Defence Express подсчитали, что мощность одного блока беззарядной ракеты «Орешник» эквивалентна взрыву «шахеда», однако ее кинетический характер поражения полностью опровергает мифы РФ о способности пробивать сверхглубокие подземные бункеры.
Проанализировав место удара «Орешника» в Белой Церкви Киевской области, стало известно, что его кинетическая пробивная сила составляет до 2 метров в глубину при 3 метрах диаметра входного отверстия.
Об этом пишет Defence Express.
Переводя кинетическую силу в «тротиловый» эквивалент, мощность одного блока «Орешника» примерно равна одному «шахеду» — согласно расчетам 52-95 кг тротила. Соответственно, один «Орешник» условно может нанести повреждений как 36 «шахедов». Но здесь еще нужно учитывать разный характер поражения — кинетический у «Орешника» и взрыво-обломочный у «шахеда».
Русские хвастались, что у их «Орешника» есть особые боевые стержни, которые могут проникать очень глубоко и поражать подземные цели. Но эта фантазия была опровергнута.
Напомним, авиационный эксперт Богдан Долинце заявил о том, что удар России ракетой «Орешник» по Украине преследовал скорее психологическую цель, чем военный смысл. По словам авиаэксперта, стоимость одной такой ракеты, по разным оценкам, может составлять от $40 до $100 млн. В то же время, эффект от удара, учитывая последствия, не соответствует таким затратам. В общем, ни стратегической, ни тактической цели эта атака не преследовала.