Какие разведывательные беспилотники использует Россия: военный объяснил

Чаще всего сейчас над Одессой, Днепром, Харьковом, Черниговом и Запорожье работают российские SuperCam или ZALA.

Российских разведывательных беспилотников "Орлан" становится все меньше. Вместо него военные преступники РФ чаще стали использовать SuperCam и Zala.

Об этом рассказал военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

"Орланов" все меньше, то есть "Орлан" – это вчерашний день. У него есть единственный плюс, что это большой бензиновый БПЛА, который может находиться в воздухе 15-18 часов, нести большую полезную нагрузку. Но как разведчик, например, он морально устарел. На смену его приходят SuperCam и ZALA. Это БПЛА нового поколения, они меньшего размера, работают на электроприводе, могут летать до 3-4 часов”, — рассказал Бескрестнов.

Он также добавил, что чаще всего сейчас над Одессой, Днепром, Харьковом, Черниговом и Запорожье работают российские SuperCam или ZALA.

"Они меньше размером, их сложно фиксировать, у них нет такого теплового следа, как, например, у "Орланов"... И они на 100% тоже изготовлены из импортных комплектующих... ничего российского там нет", — подчеркнул военнослужащий.

Напомним, что российская армия атаковала Украину беспилотниками "Shahed-131/136", используя несколько новую тактику.

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