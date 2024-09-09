Какие регионы охватят дожди 10 сентября: прогноз погоды

Метеорологическое лето продолжается в Украине, но осень может принести похолодание в ближайшее время.

В западных областях Украины 10 сентября прогнозируется прохладная погода с дождями. В то же время на остальной территории продлится бабье лето.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что в западных областях температура будет днем колебаться от +17 до +22 градусов. В Тернопольской и Хмельницкой областях возможно повышение температуры до +25 градусов.

В других регионах Украины сохранится теплая погода. Ожидается, что вторник будет солнечным, сухим и теплым с дневными температурами от +24 до +28 градусов. Локальные дожди возможны только в Приазовье и в Днепропетровской области.

В Киеве тоже будет тепло: днем температура достигнет +26 градусов, а ночью опустится до +12 градусов. Однако в столице могут возникнуть проблемы из-за зависания дыма и высокой вероятности пожаров из-за пересушенного воздуха.

Начало осени в Украине оказалось очень теплым, и синоптики говорят, что метеорологическое лето будет продолжаться. Однако осень еще может наверстать свое, и существенное похолодание возможно в ближайшее время.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует, что средняя месячная температура воздуха в Украине в сентябре будет на 2 градуса выше нормы и составит 15-20 градусов тепла (в Карпатах — 13-14 градусов).

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