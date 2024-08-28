Какие регионы охватят дожди 29 августа: прогноз синоптика

В четверг, 29 августа, почти на всей территории Украины ожидается жара – до +35.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в южной части Украины будет самая низкая температура. Днем прогнозируют +28...31ºC. Такая же "свежесть" охватит также Винницкую, Хмельницкую, южные районы Житомирщины.

"Лето не торопится уходить от нас. Погода каждый день интересная. Якобы и не меняется особенно что-то сейчас в синоптической ситуации, однако атмосфера такая живая, такая подвижная и безгранично пестрая, что всегда что-нибудь интересное найдется", — написала она.

Дожди грозовые пройдут в четверг в южной части и местами будут достигать Виннитчины, Черновицкой области, Днепропетровщины и Донбасса.

В Киеве 29 августа ожидается жара до +32...+34. Без осадков.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет осеннее похолодание.

Погода в Украине. Синоптики прогнозируют дожди

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