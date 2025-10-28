ТСН в социальных сетях

Какие регионы Украины останутся со светом и газом — прогноз энергетика

Эксперт объяснил, почему у Ивано-Франковска и Львова наименьший риск блекаута.

Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

На Западе Украины риск масштабных отключений электроэнергии (блэкаута) самый низкий, в отличие от восточных регионов.

Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова в Утро.

По его словам, лучшая ситуация ожидается в таких городах, как Ивано-Франковск, Ужгород, Тернополь и Львов.

Ключевые причины стабильности

  1. Размещение энергоресурсов. Все пять атомных блоков страны находятся на правобережной (западной) части Украины.

  2. Пропускная способность. Существует дефицит мощности для передачи электроэнергии между Западом и Востоком, где сосредоточены энергоемкие предприятия (на Левобережье, в частности, на Харьковщине и Днепропетровщине).

Эксперт подчеркнул, что в целом на Западе ситуация с энергоснабжением будет «точно лучше, чем в Харькове или Днепропетровщине».

Ранее мы писали, что отключения света могут применяться и в дальнейшем из-за проблем с защитой трансформаторов. Но есть надежда, что удастся избежать блекаута.

Также киевлянам советовали подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением. Да, по возможности стоит приобрести генераторы, которые смогут обеспечить электричеством одну или несколько квартир.

