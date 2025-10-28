- Дата публикации
Какие регионы Украины останутся со светом и газом — прогноз энергетика
Эксперт объяснил, почему у Ивано-Франковска и Львова наименьший риск блекаута.
На Западе Украины риск масштабных отключений электроэнергии (блэкаута) самый низкий, в отличие от восточных регионов.
Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова в Утро.
По его словам, лучшая ситуация ожидается в таких городах, как Ивано-Франковск, Ужгород, Тернополь и Львов.
Ключевые причины стабильности
Размещение энергоресурсов. Все пять атомных блоков страны находятся на правобережной (западной) части Украины.
Пропускная способность. Существует дефицит мощности для передачи электроэнергии между Западом и Востоком, где сосредоточены энергоемкие предприятия (на Левобережье, в частности, на Харьковщине и Днепропетровщине).
Эксперт подчеркнул, что в целом на Западе ситуация с энергоснабжением будет «точно лучше, чем в Харькове или Днепропетровщине».
Ранее мы писали, что отключения света могут применяться и в дальнейшем из-за проблем с защитой трансформаторов. Но есть надежда, что удастся избежать блекаута.
