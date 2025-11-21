Какие регионы Украины засыплет снегом на выходных: синоптикиня рассказала

Прогноз погоды в Украине на выходные / © ТСН.ua

В ближайшие дни погода в Украине будет демонстрировать значительный температурный контраст, обусловленный перемещающимися из Западной Европы атмосферными фронтами. Разница температур между регионами будет достигать почти 20 градусов.

Об этом рассказала синоптика Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха для «РБК-Украина».

Холоднее всего будет западных областях температура на протяжении 23-24 ноября ночью ожидается от -1°C до -6°C, а в Карпатах — до -10°C в ночные часы.

Самая теплая погода будет на юге и востоке страны днем воздух прогреется до +12°C…+18°C.

Синоптикиня отметила, что такая ситуация классическая для предзимья и «противостояния» осенних и зимних процессов.

Где ждать мокрый снег и снежный покров

Самые активные «зимние проявления» погоды ожидаются в западных областях в течение выходных (22–23 ноября).

Уже 22 ноября дождь сменится мокрым снегом в Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской областях. Местами прогнозируются значительные осадки, налипание мокрого снега и гололедица, а на дорогах — гололедица.

На высокогорье Карпат ожидается сильный снег, где может образоваться снежный покров высотой 20-30 см. В Карпатском регионе прогнозируется от 5 до 15 см снег.

Будет ли снег на Севере и в Киеве

Мокрый снег может пролетать и на других территориях, но без образования значительного покрова.

В воскресенье, 23 ноября, дожди могут быть с мокрым снегом на севере Украины и Винницкой области. Это относится и к Киевской области.

Эксперты УкрГМЦ не ожидают образования снежного покрова в этих регионах, где преимущественно будет «неприятная смешанная фаза осадков».

Наталья Птуха подчеркнула, что поскольку это первые зимние проявления в сезоне, население должно максимально подготовиться, прежде всего, «переобуть» автомобили.

Напомним, синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. По его данным, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров.