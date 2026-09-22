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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Какие регионы в зоне наибольшего риска перед тяжелой зимой: министр ответил

Географическое расположение и досягаемость вражеской баллистики станут решающими факторами безопасности украинских регионов во время будущего отопительного сезона, считает министр Безгин.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Трудная зима: названы самые уязвимые регионы Украины

Трудная зима: названы самые уязвимые регионы Украины / © ТСН

Левобережная Украина находится в зоне повышенного риска перед будущей зимой из-за большей досягаемости для российских обстрелов.

Об этом в интервью «Телеграфу» заявил министр по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин.

По его словам, сейчас все украинские громады готовятся к отопительному сезону, поэтому оценивать уровень подготовки или делить громады на «лучшие» и «худшие» было бы некорректно. Главным фактором угрозы остается интенсивность вражеских атак.

«С точки зрения интенсификации российских ударов, безусловно, если мы говорим о левобережной Украине, то она под большим риском в силу большей досягаемости. Безусловно, тот кусок, который недостижим, слава Богу, пока для баллистических атак, я имею в виду запад Украины, конечно, что они в лучшем положении чисто из-за компонента безопасности. Все остальное — будем смотреть по ситуации», — сказал министр.

Ранее в ООН предупредили украинцев, что следующую зиму пережить будет еще труднее.

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