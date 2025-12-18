Какие риски появятся для Украины на фронте в случае потери Покровска: ответ аналитиков ISW

Покровск

Реклама

В ISW не считают, что потеря Покровска приведет к немедленному обрушению украинской обороны в Донецкой области. РФ, вероятно, не сможет после этого сразу совершить оперативный прорыв. Причины тому — позиционный характер войны, наличие у Украины мощных полевых укреплений и сложного рельефа местности.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказали исследователи по вопросам России Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед.

Как пояснили специалисты, падение Покровска высвободит значительные российские боевые ресурсы. Так, Россия сможет перебросить подразделения по меньшей мере двух общевойсковых армий, сосредоточенных в Покровском районе, на другие участки фронта. Речь идет о:

Реклама

51 ЗВА — действует внутри Покровско-Мирноградского «котла»;

2-я ЗВА — распыляет усилия между попытками закрыть «котел» с севера и расширением наступления на север и северо-запад от Покровска в направлении Доброполья.

Аналитики добавляют: бои за Покровск сковали значительные российские силы, а попытки 51-й ЗВА захватить город ограничили ее возможности продвигаться в Доброполье.

«После падения Покровская Россия сможет перебросить эти войска, в частности на направления Гуляйполя, восточной части Запорожской области и Днепропетровской области, где недавние российские успехи создают угрозу украинским оборонным линиям, или же к „фортификационному поясу“. В то же время, российским силам понадобится время на восстановление после значительных потерь, понесенных в кампании за Покровск», — завершили аналитики.

Ранее в DeepState сообщили о плохих новостях с фронта.

«Враг имеет продвижение вблизи сел Звановка и Ровно и в городе Покровске Донецкой области. Россияне также имеют успех у населенного пункта Дачное Днепропетровской области», — говорится в сообщении.