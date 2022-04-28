Какие сегодня очереди на западных границах Украины: в ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

Какие сегодня очереди на западных границах Украины: в ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

За минувшие сутки за границу выехали 38 тысяч человек, за это время вернулись в Украину 29 тысяч человек.

За сутки 27 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 67 тысяч человек, что на 9 тысяч больше, чем за предыдущие сутки. Проехали через границу более 17 тысяч транспортных средств.

Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 38 тысяч человек. Около 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные направились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 29 тысяч человек, из них около 23 тысяч – украинцы.

Также за этот период времени было оформлено более 220 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 28 апреля перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины возникли такие очереди:

Республика Польша:

"Краковец" — 40 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов;

"Шегини" – 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 15 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" – 15 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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