Из-за ударов беспилотников по НПЗ потери России составляют 27–30%. Это значительный показатель, влияющий на ведение войны и внутреннюю ситуацию в государстве-агрессоре.

Об этом сообщил спикер ГУР МО Вадим Скибицкий.

«По сути, они понимают, что что-то происходит. Но не понимают природу происходящего»

Украинские военные усовершенствуют тактику применения и отечественное вооружение. Сегодня есть возможность бить на расстояние до 1500 километров, чтобы поражать критические объекты глубоко на территории РФ.

«Самые критические предприятия часто расположены на расстоянии более 500–750 километров от границы. Для поражения таких объектов требуются значительные средства. У наших партнеров они есть», — подчеркнул Скибицкий.

Однако, отмечает он, Украина должна опираться на собственные силы и производство. Важнейшими аспектами являются:

мы можем совершенствовать вооружение и подстраивать под свои нужды и деятельность;

нам никто не может запретить использовать собственное оружие.

Напомним, в России 20 октября загорелся газоперерабатывающий завод. Известно, что объект находится в Оренбурге.

Очевидцы охотно публиковали кадры масштабного пожара в Сети.

Вероятно, завод атаковали неизвестные БПЛА. По сообщению Генштаба, это один из самых больших ГПЗ в России. Поражение значительно повлияет на возможность агрессора обеспечивать свои ресницы.