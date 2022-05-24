Какие шансы распространения обезьяньей оспы в Украине и будут ли ограничения для людей по возвращению из ЕС: ответ Минздрава

Какие шансы распространения обезьяньей оспы в Украине и будут ли ограничения для людей по возвращению из ЕС: ответ Минздрава

В Украине по состоянию на 24 мая подтвержденных случаев обезьяньей оспы нет.

Украинская система здравоохранения сейчас находится на этапах готовности и мониторинга распространения обезьяньей оспы. Впрочем, в Минздраве не ожидают скорого появления этой болезни в Украине, хотя и шанс распространения болезни по территории страны очень велик.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Единых новостей".

По его словам, у системы здравоохранения Украины уже есть указания, как диагностировать обезьянью оспу.

"Шанс распространения обезьяньей оспы по территории Украины очень велик. Сейчас в мире, на территории ЕС зарегистрировано 258 случаев — это 171 подтвержденный и 87 — подозрительных. Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки. Вирус является стабильным, он не так быстро мутирует как коронавирусная инфекция и течение довольно легко, то есть значительно легче, чем оспа, которая была классно искоренена в 1980 году

По его словам, чтобы инфицироваться, нужен длительный близкий контакт с больным человеком.

"И это довольно мало вероятно, учитывая, что туристических маршрутов сейчас нет (в Украине. — Ред.) и довольно трудный путь передачи, не так легок, как был во время коронавируса", — добавил Кузин.

В то же время, на вопрос, будут ли дополнительные ограничения для украинцев, вынужденно находившихся в Европе, где есть случаи этого недуга, и сейчас возвращаются на родину, Кузин ответил: "Нет. Потому что система эпиднадзора в каждой стране работает таким образом, чтобы каждый подтвержден или подозрительный подобный случай на территории ЕС подробно расследуется... И контактные/больные не могут уехать... Наши эпидемиологи с европейскими общаются достаточно тесно и, если теоретически будет случай, что украинец инфицируется на территории ЕС, он будет там находиться, до момента полного выздоровления ".

Напомним, по Европе распространяется обезьянья оспа: опасную болезнь обнаружили уже в 11 странах.

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