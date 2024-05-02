Какие штрафы будут для мужчин, не обновивших данные в ТЦК: адвокат назвал цифры

Нижний предел штрафа за необновление данных в ТЦК будет от 8500 грн, относительно верхнего — идут дискуссии.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 адвокат адвокатского объединения "Актум" Игорь Мунтяну.

Также читайте Просят себе детей и ищут бабушек для женитьбы: уклонисты от мобилизации пошли на крайние меры

Он отметил, что такие суммы штрафов были приняты в первом чтении.

"Сейчас в комитете идут обсуждения. Еще нет позиции, в какой редакции документ вынесут на второе чтение. На официальном сайте Верховной рады пока есть сравнительная таблица, представленная к первому чтению. Можно говорить, что изменения будут".

По его словам, в настоящее время ведутся активные обсуждения относительно суммы штрафов верхнего предела, поскольку ранее было подано предложение — до 200 тысяч грн штрафа. Сейчас рассматривается сумма в 25 500 грн.

"В каждой статье принимается нижняя и верхняя граница относительно правонарушения. Если, например, взять 210 статью — 27 лет исполнилось, надо поменять приписное на военный билет. А многие раньше не обновляли. За это был штраф 850 грн", — напомнил он.

Как сообщалось ранее, в Украине значительно усилят ответственность для уклонистов.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.