Какие сны предупреждают об опасности, а какие – о возможных болезнях

Наши сновидения имеют прямую связь с подсознанием и часто предупреждают об опасностях и возможных болезнях. Какие сны могут предупреждать о возможной опасности, а какие о болезнях, читайте в материале ТСН.ua

Дело в том, что во сне наше подсознание и интуиция не подавляются сознанием, поэтому желательно не игнорировать возникающие во сне образы, которыми наша интуиция намекает на возможную опасность. Ведь из-за сновидений подсознание «говорит» с нами. Но не прямо, а на языке символов.

Сны, предупреждающие об опасности

Когда снится, что выпадают зубы . Зубы энергетически символизируют защиту человека и его социальный статус. Собеседник с гнилыми зубами вызывает подсознательное желание держаться как можно дальше. Поэтому сон, в котором вы теряете зубы, может указывать на неприятные изменения, болезни и потерю окружающих. Утрата зубов с кровью намекает на болезнь родственника или ссору с близким человеком, который, скорее всего, закончится разрывом.

. Зубы энергетически символизируют защиту человека и его социальный статус. Собеседник с гнилыми зубами вызывает подсознательное желание держаться как можно дальше. Поэтому сон, в котором вы теряете зубы, может указывать на неприятные изменения, болезни и потерю окружающих. Утрата зубов с кровью намекает на болезнь родственника или ссору с близким человеком, который, скорее всего, закончится разрывом. Смерч или ураган . Образ сильного ветра всегда связан с кардинальными изменениями и природой. Если приснился смерч, несший разрушение, то это предупреждение о событиях, которые вы не силы изменить. Если приснившийся ветер не разрушил ваш дом и не нанес ущерб, то вы, скорее всего, хотя окажетесь в опасной жизненной ситуации, но сможете избежать опасности.

. Образ сильного ветра всегда связан с кардинальными изменениями и природой. Если приснился смерч, несший разрушение, то это предупреждение о событиях, которые вы не силы изменить. Если приснившийся ветер не разрушил ваш дом и не нанес ущерб, то вы, скорее всего, хотя окажетесь в опасной жизненной ситуации, но сможете избежать опасности. Разлитая вода на полу. Водный поток – это символ стабильной сильной энергетики, поэтому даже если снится бурная горная река, это еще не означает опасности. А вот если снится разлитая вода на полу в помещении, или наполняемый водой дом, то, скорее всего, можно ожидать больших слез.

Водный поток – это символ стабильной сильной энергетики, поэтому даже если снится бурная горная река, это еще не означает опасности. А вот если снится разлитая вода на полу в помещении, или наполняемый водой дом, то, скорее всего, можно ожидать больших слез. Хищные дикие животные . Хищники символизируют большую и неуправляемую силу, которая зависит от эмоций и неподвластна логике. Нападение хищных животных во сне – это прямое предупреждение о физической угрозе вашему здоровью.

. Хищники символизируют большую и неуправляемую силу, которая зависит от эмоций и неподвластна логике. Нападение хищных животных во сне – это прямое предупреждение о физической угрозе вашему здоровью. Если снится пламя, пожар, взрывы. Огонь, как известно, самая непредсказуемая и яркая стихия. Энергетика огня очаровывает, но к этому увлечению нужно относиться с разумной осторожностью. Если снится неуправляемая стихия огня, пожар или взрывы, это говорит об опасности материальных потерь.

Огонь, как известно, самая непредсказуемая и яркая стихия. Энергетика огня очаровывает, но к этому увлечению нужно относиться с разумной осторожностью. Если снится неуправляемая стихия огня, пожар или взрывы, это говорит об опасности материальных потерь. К чему снятся мертвые деревья и увядшие цветы. Здоровье, долгая жизнь и стойкость обычно ассоциируются с растениями. А вот мертвые деревья с гнилыми или засохшими корнями, увядшие или высохшие растения, особенно цветы, чаще всего снятся к болезням, неудачам и потерям.

Какие сны могут предупреждать о болезнях

Если часто снятся погони, преследования, падения с большой высоты, скорее всего у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой. Страшные сны заставляют просыпаться сердечников в холодном поту.

Страшные сны заставляют просыпаться сердечников в холодном поту. Сны о природных катастрофах, обрушениях домов, где люди или их родные оказываются под завалами, характерны для гипертоников. Могут сниться военные действия, теракты. Для их сновидений характерны тревожность и отрывочность, сны могут сопровождаться свистом, заложенностью ушей.

Могут сниться военные действия, теракты. Для их сновидений характерны тревожность и отрывочность, сны могут сопровождаться свистом, заложенностью ушей. Если человеку снится, что его душат или он оказался в помещении без воздуха, или засыпан землей – это предупреждает о проблеме с легкими или об астме . Еще характерный, особенно для астматиков, сон о том, что кто-то тяжелый сел на грудь.

. Еще характерный, особенно для астматиков, сон о том, что кто-то тяжелый сел на грудь. Если снится тухлая рыба, мясо, отравленные овощи или потеря зубов во время еды, скорее всего, это из-за проблем с желудком. Для таких людей характерно пробуждение с ухудшением самочувствия и тошнотой.

Для таких людей характерно пробуждение с ухудшением самочувствия и тошнотой. При заболеваниях печени могут сниться драки или ножевые ранения, большая потеря крови и ощущаться горечь во рту.

могут сниться драки или ножевые ранения, большая потеря крови и ощущаться горечь во рту. Темные леса или помещение без окон и выхода снятся к сильной депрессии. О сильном стрессе свидетельствуют сны, в которых человек ходит по бесконечным тоннелям, галереям комнат или лабиринтам. О сильных переживаниях и депрессиях сигнализируют сны с собственными похоронами, прогулки в полной темноте.

О сильном стрессе свидетельствуют сны, в которых человек ходит по бесконечным тоннелям, галереям комнат или лабиринтам. О сильных переживаниях и депрессиях сигнализируют сны с собственными похоронами, прогулки в полной темноте. О истощении нервной системы говорят сны с непреодолимыми препятствиями. Если во снах человек встречается с непреодолимыми препятствиями, например, перед носом резко закрывается дверь, едет последний поезд, последний вагон, яма, из которой человек не может выбраться даже с помощью других людей, скорее всего, это свидетельствует о истощении нервной системы и серьезных неврозах.

Несмотря на все значения снов, имейте в виду, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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