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Какие специалисты в армии сейчас самые востребованные: военный дал однозначный ответ

Какие специалисты в армии сейчас самые востребованные: военный дал однозначный ответ

Пехота Украины / Фото: defence-ua.com

На сегодняшний день это пехота, отметил Виктор Николюк.

На сегодняшний день украинской армии очень нужны пехотинцы.

Об этом заявил командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопросы, какие специалисты в армии сейчас наиболее востребованы.

"Такие данные, наверное, было бы некорректно озвучивать, но все-таки наиболее нужные специалисты — это, конечно, пехота. Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, та пехота, которая заходит на вражеские позиции, отражает врага. Наиболее массовая подготовка в Сухопутных войсках – это подготовка пехотинца. Не обесценивая роли, очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики, кто-либо. Но на сегодняшний день – это пехота", — подытожил Николюк.

Напомним, Вооруженные силы Украины вошли в пятерку сильнейших армий Европы, заняв четвертую строчку и опередив западных партнеров.

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