Какие статусы получают военнообязанные в "Резерв+" и что они означают

В Минобороны предупредили, что в новом приложении могут быть ошибки из-за "человеческого фактора".

Военнообязанные украинцы могут обновить свои учетные данные онлайн с помощью мобильного приложения "Резерв+". Но оказалось, что статусы, получаемые лицами после установки приложения, вызывают определенные вопросы и требуют объяснения.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Перечень статусов военнообязанных в приложении "Резерв+"

После установки приложения и регистрации в нем военнообязанные лица получают один из статусов:

"Уточняется" – информация о военнообязанном обрабатывается в ТЦК, нужно подождать и позже проверить, изменился ли статус;

– информация о военнообязанном обрабатывается в ТЦК, нужно подождать и позже проверить, изменился ли статус; "Подлежит призыву" – военно-учетные данные актуальны, лицо признано годным и его могут мобилизовать;

– военно-учетные данные актуальны, лицо признано годным и его могут мобилизовать; "Снято" или "Выключено" – лицо не состоит на военном учете, временно или постоянно (военнослужащие, непригодные к военной службе, лица, имеющие бронь или отсрочку);

или – лицо не состоит на военном учете, временно или постоянно (военнослужащие, непригодные к военной службе, лица, имеющие бронь или отсрочку); "В розыске" – лицо нарушило правила воинского учета, необходимо обратиться в ТЦК и обновить военно-учетные данные.

В Минобороны объяснили, что статус "в розыске" могут видеть в своем профиле даже те, кто сейчас проходит военную службу.

"Это происходит из-за ошибок в результате человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда вы поступили на службу", – предположили в ведомстве.

Столкнувшиеся с такой проблемой военнослужащие могут самостоятельно обратиться в ТЦК, чтобы актуализировать информацию, но это не обязательно, и впоследствии все ошибки в реестре будут исправлены.

"Снят" или "выключен" с военного учета — в чем разница

Между статусами "снятый" и "выключенный" с военного учета есть существенная разница.

Снимают с воинского учета временно. Человек при этом остается военнообязанным, должен обновлять свои данные в ТЦК и проходить военно-врачебную комиссию.

Исключают из воинского учета насовсем. Такому лицу не могут вручить повестку и мобилизовать, человек перестает быть военнообязанным, не должен обновлять данные и проходить ВЛК.

Однако адвокат компании Riyako&Partners Николай Максимов предупредил, что согласно новым правилам мобилизации украинцам, вероятно, придется подтвердить свое право на исключение из воинского учета и пройти повторную ВЛК.

"Законы ясно не прописывают их права и обязанности, поэтому и четкого понимания нет... Есть вероятность, что после 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, обновлять данные придется всем. Таким категориям могут назначить повторную ВЛК, а ТЦК решит, подтверждать ли этот статус", – отметил Максимов.

Напомним, в Минобороны ответили, сколько людей уже обновили данные через "Резерв+". Приложение стало самым популярным способом выполнения нормы закона о воинском учете.

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