Какие страны хотят выборов в Украине: Зеленский рассказал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос проведения выборов в Украине во время войны поднимается только российским президентом Владимиром Путиным. Также эту тему поднимают "некоторые голоса" в США.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

"Но на высоком уровне никто этот вопрос не поднимает, потому что все понимают, что это нарушение закона. А главное – возможностей нет и вы понимаете, почему (поскольку идет война – ред.)", – отметил президент.

Ранее Зеленский объяснил, почему выборы во время войны могут быть роковыми для Украины. По его словам, "проведение выборов во время войны опасно, поскольку это может привести к потере контроля над ситуацией". "Я готов говорить о выборах, но этого категорически не хотят украинцы, потому что боятся, потому что иначе мы потеряем военное положение, наши солдаты вернутся домой, а Путин оккупирует всю нашу территорию. Это произойдет. Поэтому сейчас мы мобилизованы. Сейчас мы – единый организм и, значит, одна страна", – подытожил президент.

Читайте также: