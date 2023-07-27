Какие страны разрабатывали план контрнаступления ВСУ: ответили западные партнеры Украины

Великобритания подчеркнула, что Украина во время контрнаступления оправдывает их ожидания. Спецоперация была разработана Украиной совместно с США, Великобританией и другими западными партнерами.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи в интервью The Telegraph.

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По его словам, контрнаступление украинской армии "идет по плану".

"Украина оправдывает наши ожидания. Они широко применяют план, который разрабатывали с нами, американцами и другими прошлой зимой", — сказал британский министр.

Британский министр отверг обеспокоенность тем, что операция останавливается после утечки немецкой военной оценки, которая поставила под сомнение прогресс и тактику Украины. Он сказал, что Киев был " осторожным", отказываясь отправлять большое количество людей и вооружения с Запада на плотные российские минные поля.

По его мнению, ВСУ сдерживают достаточно огневые мощности, чтобы в нужный момент совершить прорыв.

"Это не голливудский фильм. Не было момента, когда начнут катиться танки, сыграет музыка, сыграет монтаж войны, а затем — в конце — победа в сентябре", — подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Напомним, нацгвардейцы добились успехов во время наступления на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Также Генштаб сообщил, что украинские защитники имеют успех на востоке во время контрнаступления. В частности, Вооруженные силы Украины продвинулись в районе села Старомайорское в Донецкой области. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений, активно применяют резервы.

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