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Какие существуют причины, позволяющие не приходить в ТЦК после вручения повестки

Какие существуют причины, позволяющие не приходить в ТЦК после вручения повестки

Повестка. Коллаж ТСН.ua. / Фото: ТСН.ua

Основания неприбытия по повестке в ТЦК должны быть подтверждены документами.

В Украине существуют законные основания, по которым гражданин имеет право не прийти в ТЦК после получения повестки. Однако причины обязательно должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных органов, учреждений и организаций.

По каким причинам можно не прибыть в ТЦК и СП после получения повестки читайте в материале ТСН.ua.

По статье 22 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, признаются:

  • препятствие стихийному характеру;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия;
  • другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Отмечается, что военнообязанный, в случае неприбытия в ТЦК, обязан не позднее трех суток - от определенных в повестке даты и времени прибытия в военкомат сообщить о причинах неявки. Это можно сделать через обращение к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий семь календарных дней.

Если правила военного учета будут нарушены, то таких граждан ждет постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 000 до 25 500 грн. Если штраф не будет уплачен, на нарушителей могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

Как сообщал нардеп Роман Грищук, в Украине студентов и преподавателей могут мобилизовать. В новом постановлении Кабинета Министров о порядке отсрочки   от призыва на военную службу, которая вступила в силу 16 января, есть некоторые проблемы.

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