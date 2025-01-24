Какие существуют причины, позволяющие не приходить в ТЦК после вручения повестки

Основания неприбытия по повестке в ТЦК должны быть подтверждены документами.
В Украине существуют законные основания, по которым гражданин имеет право не прийти в ТЦК после получения повестки. Однако причины обязательно должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных органов, учреждений и организаций.
По каким причинам можно не прибыть в ТЦК и СП после получения повестки читайте в материале ТСН.ua.
По статье 22 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, признаются:
- препятствие стихийному характеру;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия;
- другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
- смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).
Отмечается, что военнообязанный, в случае неприбытия в ТЦК, обязан не позднее трех суток - от определенных в повестке даты и времени прибытия в военкомат сообщить о причинах неявки. Это можно сделать через обращение к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий семь календарных дней.
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