Какие «сюрпризы» Запад готовит для России: новые санкции, деньги для Украины и переговоры с Путиным

Дэн Дрисколл и Рэнди Джордж стали самыми высокими по рангу должностными лицами США, которые приехали в Украину за время второй каденции Дональда Трампа. В Киеве они встретятся с украинским военным руководством, депутатами и Владимиром Зеленским. А затем намерены встретиться с россиянами. Как пишет Politico, Дэн Дрисколл — друг вице-президента Джей Ди Венса, которого трудно назвать большим поклонником Украины.

Цель визита Дрисколла и Джорджа в Киев — не только попытка привлечь Украину к переговорам с Россией, которые Москва сама же и остановила, не соглашаясь на прекращение огня, но и обсудить крупное соглашение об обмене беспилотными технологиями (в течение следующих 2-3 лет американская армия планирует закупить 1 млн дронов). Издание Axios также сообщило, что США и Россия ведут тайные переговоры о новом плане завершения войны из 28 пунктов, который разрабатывают спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и представитель Путина Кирилл Дмитриев.

Все это происходит на фоне заявления Трампа о том, что Конгресс продолжает работать над законопроектами по применению санкций против стран, которые ведут бизнес с Москвой, покупая ее энергоносители. Европейские лидеры считают, что война России против Украины может закончиться до конца 2026 года. Что Запад будет для этого делать и какие «сюрпризы» уже подготовил для Кремля? Читайте в материале ТСН.ua.

Когда закончится война: в ЕС говорят о 2026 году

В последние несколько дней европейские лидеры и чиновники делают довольно противоречивые заявления относительно возможных сроков окончания войны России против Украины и дальнейших шагов России. В письме президентки Еврокомиссии (ЕК) Урсули фон дер Ляен лидерам стран ЕС по финансированию Украины на 2026-2027 годы отмечается, что война должна завершиться до конца 2026 года. Президент Франции Эммануэль Макрон также надеется, что «миру удастся достичь раньше 2027 года». В то же время, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предупреждает, что Россия может напасть на одну из стран Балтии в течение 2-4 лет.

Об агрессии Москвы против европейских стран-членов Альянса европейские разведки предупреждают с конца 2023 года. А вот выводы ЕК, оценивающей потребности Киева в 2026-2027 годах в 135,7 млрд евро, из которых 83,4 млрд евро — это военная помощь, базируются на предварительных прогнозах МВФ, с которым Украина уже начала переговоры о новой четырехлетней программе финансирования. В сентябре Фонд оценивал потребности Киева во внешнем финансировании до конца 2027 года в $65 млрд. Однако эта сумма, очевидно, не учитывает оборонные потребности.

«Масштаб дефицита финансирования Украины значительный. По предварительным прогнозам МВФ, при условии, что война закончится в конце 2026 года, учитывая всю поддержку, обещанную ЕС, государствами-членами и международными партнерами, Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования», — говорится в письме Урсулы фон дер Ляен.

По словам экспертов, выработка таких прогнозов — привычная для МВФ практика финансового планирования, которая вряд ли базируется на данных западных разведок или секретной информации из Кремля. Ведь после отказа администрации Трампа оказывать Украине военную помощь европейские союзники должны помочь Киеву не только закрыть бюджетный дефицит, но и предусмотреть средства на закупку вооружения, в том числе в США.

ТСН.ua уже писал, что с июля этого года в механизм PURL — новую программу закупок американского оружия для Украины на средства европейских стран, которую координирует НАТО — поступило лишь около $3 млрд. Для сравнения, принятый Конгрессом весной 2024 года при президентстве Джо Байдена последний пакет военной помощи Украине был на $61 млрд. Денис Шмигаль заявил, что оборонные нужды Украины на 2026 год — $120 млрд. Половину покроет Киев.

«Если цель $60 млрд недостижима для Европы, для неевропейских партнеров, то единственным остающимся решением является заем, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы его можно было использовать для финансирования ВСУ и удовлетворения их потребностей», — добавил тогда Денис Шмигаль.

ТСН.ua сообщал, что ЕС работает над предоставлением Украине репарационного займа, который будет обеспечен замороженными активами Центробанка РФ, на 140 млрд евро. Против этого, опасаясь судебных тяжб со стороны России и требуя справедливого распределения бремени (чтобы все страны-члены ЕС взяли на себя соответствующие финансовые обязательства), выступает Бельгия, на территории которой в депозитарии Euroclear сохраняется львиная доля обездвиженных российских активов.

Санкции и переговоры: как будут действовать США

Окончательное решение о предоставлении Украине репарационного займа, обеспеченного замороженными активами Центробанка РФ, лидеры ЕС должны принять на саммите в середине декабря. Однако ЕК уже разработала «план Б», если государства-члены не договорятся: предоставление Киеву безвозвратных грантов до 90 млрд на 2026-2027 годы или беспроцентный заем с помощью заимствований ЕС на финансовых рынках.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер все же призывает ЕС прийти к соглашению и использовать замороженные российские активы для финансирования оборонных потребностей Украины. Это бы, по его словам, «указывало на новый шаг — более агрессивную Европу», намекнув, что нужно готовиться к непредсказуемым действиям России на территории Североатлантического союза.

«Мы будем продолжать искать возможности для переговоров (с Россией — Ред.). Законопроект о санкциях, сокрушительно раздавливающий кости (друзьям Путина — Ред.),

просто ждет «зеленого» света в Конгрессе. Трамп его поддерживает и, возможно, захочет добавить к нему Иран», — сказал Мэтью Витакер.

Речь идет о законопроекте авторства сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, который уже восемь месяцев пылится в Конгрессе. Документ предусматривает введение 500% пошлин на экспорт в США из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие товары, что позволяет Кремлю финансировать свою военную машину. Долгое время Трамп блокировал его разбирательство в Конгрессе. Однако на днях неожиданно дал этому «зеленый» свет.

Линдси Грэм подтвердил, что Трамп «благословил» законодателей на принятие законопроекта, добавив, что это предоставит президенту США дополнительные инструменты давления на Россию и ее друзей. Однако эксперты сомневаются, что новые угрозы усилить тарифную войну против Китая, Индии и Турции — лидеров закупки российских энергоносителей — сработают. ТСН.ua уже писал, как после встречи Трампа и Си в Южной Корее в конце октября США снизили пошлины на китайский экспорт от 57% до 47%, чтобы Китай не вводил запрет на экспорт редкоземельных элементов.

Пекин контролирует около 70% добычи и 90% их переработки. Без редкозем оборонное производство невозможно. Поэтому в действиях Пекина по ограничению экспорта редкоземельных элементов усматривались гораздо более серьезные цели, чем просто повышение ставок в торговой войне с США — помешать Западу перевооружиться, что совпадает с интересами Кремля.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран G7 в Канаде заявил, что Америка почти достигла предела в введении новых санкций против России, поэтому дальнейшие действия будут касаться скорее соблюдения существующих ограничений. Эксперты советуют сосредоточиться на противодействии российскому «теневому» флоту, операциям с «Роснефтью», «Лукойлом» и их дочерними компаниями, американские санкции против которых начнут действовать с 21 ноября и возможностям России получать компоненты для своего ОПК, в частности, через Китай.

Главная цель — это заставить Россию прекратить огонь и начать переговоры о справедливом мире. Несколько недель назад Кремль запустил новую дезинформационную кампанию, обвиняя Украину в якобы остановке переговоров в Стамбуле, которые по настоянию администрации Трампа проводились весной этого года. Именно поэтому президент Зеленский в среду, 19 ноября, находится с визитом в Турции, где говорит с Реджепом Эрдоганом о возможности возобновления переговорного процесса.

В то же время, европейские лидеры довольно скептически относятся к новому плану прекращения войны с 28 пунктов, который якобы разрабатывают Виткофф и Дмитриев. Со ссылкой на должностных лиц в Брюсселе Politico пишет о некомпетентности Стива Виткоффа и его неспособности точно передавать сообщения от Москвы в Вашингтон. Пока в Кремле продолжают заявлять, что «никаких новаций» по урегулированию войны после саммита Трампа и Путина на Алясти нет, европейские лидеры призывают Вашингтон принять новые санкции, чтобы взорвать российскую промышленность.

«Единственные люди, к которым прислушивается Путин, — это олигархи. Если олигархи в России приходят к выводу, что экономически это (война Ред.) слишком сложно, то ситуация может начать меняться», — считает президент Финляндии Александр Стубб.