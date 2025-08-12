Какие территории может вернуть Трамп Украине на переговорах с Путиным: что говорят в ISW

Война. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дал понять, что во время переговоров Вашингтон, вероятно, будет стремиться вернуть Украине некоторые ключевые регионы. Впрочем, американский лидер не уточнил, какие именно территории считают приоритетными.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW )

Американские аналитики считают, что, вероятно, речь идет о Херсонской и Запорожской областях, имеющих высокое стратегическое и экономическое значение. Эти регионы обеспечивают расширенный выход к Черному морю и реке Днепр, что делает их особенно ценными.

"Черноморское побережье критически важно для украинского экспорта, особенно в сфере сельского хозяйства и полезного ископаемого. Кроме того, Украина имеет значительные запасы стратегически важного сырья, а прямой выход России к этим территориям открывает ей доступ к доходам от экспорта украинских ресурсов", - отмечают американские специалисты.

Кроме того, Днепр и близлежащие к нему районы имеют важное оперативное значение, поскольку река выполняет функцию естественной оборонной линии.

Напомним, глава Пентагона Пит Гагсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения с ”фюрером” РФ Владимиром Путиным. Впрочем, " будут уступки", которыми "никто не будет доволен". Вероятно, "могут быть обмены территориями".

Ранее Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать «обмен территориями» . Он отметил, что за эти территории «воевали три с половиной года», и в боях погибли многие украинцы и россияне.

