Какие товары украинцы могут вернуть в магазины в 2025 году

При покупке товара у покупателя может возникнуть желание обменять его или вернуть обратно в магазин.

В 2025 году покупатели имеют право обратиться с таким требованием к продавцу, даже если товар надлежащего качества.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», покупатель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть использован по назначению.

«Обмен товара возможен в течение 14 дней, без учета дня покупки (если другой срок не объявлен продавцом)», — сообщили Госпотребслужбе.

Если товара для обмена нет, потребитель имеет право:

приобрести другие товары из имеющегося ассортимента с соответствующим перечислением стоимости

расторгнуть договор купли-продажи и получить обратно денежные средства в размере стоимости возвращенного товара

дождаться поступления нужного товара для осуществления обмена

