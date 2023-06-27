Какие травы собирали на Ивана Купала и двадцать других интересных фактов о старославянском празднике

Ивана Купала – древний славянский праздник, который празднуют 7 июля. Посвящен оно летнему солнцестоянию и имеет языческие корни. Оно совпадает с христианским праздником Рождеством Иоанна Предтечи, поэтому многие считают, что его название происходит от имени Крестителя. Вот двадцать любопытных фактов о празднике, которые вы могли не знать.

Если говорить коротко об Иване Купале, то этот праздник известен на территории современной Украины еще в давние времена. Поэтому он несет в себе интересные традиции наших предков, которые переплетаются с древними обрядами и верованиями.

Чтобы узнать больше о празднике Ивана Купала и погрузиться в историю украинского народа, стоит обратить внимание на следующие факты:

Во время археологических раскопок в Украине было обнаружено свидетельство о том, что праздник Ивана Купала праздновали на территории современного государства более трех тысяч лет назад. Ивана Купала не единственное название праздника. В разных областях Украины его называли по-разному: Сонцэкрес, Купайло. Во времена Киевской Руси также было очень популярно название Кресс. Главными персонажами Ивана Купала, по славянским традициям, были покровитель любви и продолжение рода Купало и богиня, символизирующая зиму и приносящая холод и болезни, Мара (Марена). По традициям молодежь чучела чучела главных персонажей праздника из зеленей, цветов и веток. При этом "Марену" всегда топили в воде или сжигали. Это символизировало то, что добро побеждает зло. Огромный костер – один из важнейших атрибутов праздника. В древности оно называлось "соботка". Интересно, что на территории Польши праздник до сих пор часто называют Соботки. Для костра собирали хворост и разнообразный хлам, делали это всем селом, а если кто-то отказывался оказывать свою помощь, это остро осуждалось и даже иногда считалось тяжким грехом. Украинцы сжигали в костре поломанные или старые орудия труда. Считалось, что это убережет от злых духов, ведьм. Купальский костер всегда разжигали только "живым пламенем" с помощью трения. Делали это обязательно после заката и следили, что огонь не угасал до рассвета. В Украине было принято, чтобы костер разжигал старейший член общины. А вот в средневековой Франции это обычно делал священник. В Словении немаловажную роль отводили только женщинам. В купальский костер приходили все женщины поселка. Если кто-то этого не сделал, то ее могли обвинить в отчуждении. Молодежь на Ивана Купала прыгает через костер. Влюбленные, взявшись за руки, парами перепрыгивают через пламя. По поверью, если во время скачка их руки не разомкнутся, в будущем их ждет крепкий брак. Верили, что остатки костра на Ивана Купала обладают магической силой: могли улучшить урожай и защитить от недугов. Поэтому пепел и уголь закапывали в поле, приносили домой и в печи разводили новый костер. Согласно украинской мифологии, травы выращивали малки, ведь только они знали их целебные свойства. Поэтому в день Ивана Купала считалось, что такие травы становятся еще сильнее. Славяне в древности верили, что в ночь на Ивана Купала оживает разная нечисть, поэтому очень важно остерегаться выходок домовых, мавок, русалок и т.д. Какие травы собирали на Ивана Купала? Девушки обязательно выходили в поле за полынью, которую вплетали в венки, втыкали в окна домов и т.д. Верили, что он ограждает от злых духов. Также считалось, что 7 июля даже крапива обладает целебными свойствами. Поэтому в Полтавской области существовала традиция бросать ее в водоем, чтобы защититься от русалок. Венки – еще один важный символ праздника. Девушки плели их заранее из разных трав, цветов, зелени, украшали цветными лентами. На Купала они пускали венки на воду. Верили, если венок плывет хорошо, значит, скоро девушка выйдет замуж. Если сразу тонет — будет удивлять еще год. По поверьям, в какую сторону поплывет венок, оттуда нужно ждать суженого. Сопровождались развлечения купальскими песнями, в которых воспевали девичьи мечты о женитьбе, любви. Также считалось, что венки обладают целебной силой, а зелье, из которого их изготовляли, могло вылечить любую болезнь. Чаще всего в венки вплетали папоротник, ежевику, барвинок, базилик. Интересным поверьем у славян было то, что один раз в год, в ночь на Ивана Купала, цветет папоротник. Мифический цветок, будто бы, мог наделить того, кто его сорвал умением видеть скрытые сокровища, понимать язык животных, становиться невидимым. Поэтому ребята часто отправлялись на поиски папоротника.

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