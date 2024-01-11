Какие три главные цели для Украины на 2024 год: объяснение экономистки

Экономисты наметили главные цели для Украины на 2024 год. И главная задача – не экономическая.

Об этом пишет заместитель Центра экономических стратегий Мария Репко в колонке для NV.

Три цели для Украины

Как пишет Репко, есть три ключевых цели на 2024 год:

обеспечить пакет санкций против России и привлечь военную помощь – позволит победить, а затем получить доступ к замороженным российским активам (использовать их на восстановление, компенсации потерпевшим и оплату послевоенного долга);

эффективные переговоры о членстве в ЕС – существенно изменит геополитическое позиционирование Украины и станет тектоническим смещением для государственных политик;

правильное использование имеющихся в госбюджете и на местах ресурсов – каждая гривна должна приносить максимально возможную пользу, включая проведение непопулярных реформ.

Ранее речь шла о том, что Новый год для Украины начался с массированных ракетных атак России, а на фронте ситуация на протяжении 2023 существенно не изменились. Кроме того, ситуация для Киева в плане военной помощи становится все более шаткой. Каким будет для Украины 2024 год, с какими вызовами столкнутся украинские военные и есть ли шансы на окончание войны в этом году – читайте прогнозы западных СМИ в материале ТСН.ua.

Читайте также: