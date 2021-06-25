Какие трудности и сюрпризы ждут в Украине водителей по дороге на море

Какие трудности и сюрпризы ждут в Украине водителей по дороге на море

Эксперимент журналистов ТСН показал, что автомобильные дороги местами стали значительно качественнее.

Накануне затяжных выходных, которые в связи с празднованием Дня Конституции продлятся с 26 по 28 июня, съемочные группы ТСН проверили, насколько сложно в этом году собственным автотранспортом добраться до побережья Черного и Азовского морей. О результате этого эксперимента говорится в сюжете ТСН.19: 30.

С Кропивницкого в Коблево

280-километровый маршрут съемочная группа преодолела за 5 часов. Но если бы обошлось без необходимых для работы остановок, время поездки было бы меньше на час.

Первых 100 км автотрассы проходит по Кировоградщине, дорога была почти идеальной — ровной и с небольшим количеством машин.

Первые трудности начались на границе с соседней Николаевской областью, где уже начали ремонт — стелют "бетонку". У Ольгополя пришлось делать 5-километровый объезд полевыми дорогами.

Следующий участок дороги, которая начинается за селом Воссиятское, еще недавно вызывала справедливые нарекания у водителей. Ее называли "адским путем»: в метровых ямах легковушки прятались почти полностью. После прошлогоднего ремонта ехать здесь абсолютно комфортно.

Проезд через Николаев сложный — машин много, дороги в колдобинах. Самыми тяжелыми оказались последние 80 км, которыми узкая дорога, переполненная автомобилями, ведет в Коблево.

В Коблево пока людей немного, поэтому жилье можно найти недорого и на любой вкус — от 100 гривен с человека в сутки. Также за сто гривен здесь можно вкусно пообедать в местном кафе.

Из Сум в Кирилловки

640 километров дороги к побережью Азовского моря съемочная группа ТСН преодолела за 9,5 часов, хотя при желании можно было бы и быстрее. Через страшную жару ехать пришлось с постоянно включенным кондиционером.

Небольшая задержка в движении произошла в Сумской области, где в рамках программы "Большая стройка" идет ремонт дороги. Набрать скорости удалось на Харьковской трассе. Останавливаться на этой трассе особо негде — здесь нет ни придорожных кафе, ни магазинов, а туалет в таком состоянии, что его лучше не посещать. Впрочем, даже нормального покрытия Интернета здесь нет, поэтому ничто не отвлекает от дороги.

Приятным сюрпризом оказался ремонт самого плохого участка этого маршрута, который ранее начинался за Днепром в направлении Запорожья. Однако, в дальнейшем огромные ямы все еще случаются, поэтому следует быть осторожными.

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