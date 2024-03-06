Какие у Украины мобилизационные резервы и сколько мужчин могут защищать свою страну: инфографика

До полномасштабного вторжения в нашем государстве проживало чуть менее 10,5 миллионов мужчин.

В Украине нести службу готовы около 2,5 миллиона граждан. В общей сложности, в нашей стране около пяти миллионов — это мобилизационный ресурс.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Если рассчитывать, что мобилизационный ресурс у нас в стране около пяти миллионов и миллион уже пошел служить, то мы можем говорить, что из оставшихся это действительно готовых так или иначе нести военную службу — более 2,5 миллиона, пусть даже два миллиона. Это, между прочим, ответ тем, кто очень кричал и орал, что 500 тысяч (речь идет о необходимом количестве граждан для мобилизации, – ред.) – это катастрофа", — рассказал Иван Тимочко.

В то же время, по данным издания Texty, до полномасштабного вторжения в нашем государстве проживало чуть менее 10,5 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 59 лет — без учета временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Фото: TEXTY.org.ua

Однако после начала войны временное убежище в странах Европы получили 812 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет.

"Следует предположить, что среди них больше мужчин в возрасте 60–64 лет, тех, кто к началу войны еще не достиг 18-летнего возраста, а также освобожден от мобилизации. Определенная часть этих мигрантов выехала из оккупации через Россию", — пишет издание.

Напомним, что законопроект по мобилизации требует "мудрого и справедливого решения".

Читайте также: