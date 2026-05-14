Какие убытки Украины от войны: в ОПУ шокировали цифрой

В ОПУ оценили потери Украины в результате российской агрессии. Так, за более чем 12 лет войны они могут превышать один триллион долларов.

Об этом в эфире «Мы Украина» заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

По ее словам, в общую сумму входят последствия разрушения городов и инфраструктуры, а также масштабные экономические и гуманитарные последствия войны.

«Речь идет не только о разрушенных домах или инфраструктуре, но и об экологических убытках, потере бизнеса, энергетики и человеческого капитала», — подчеркнула Мудра.

Она также сообщила, что Украина продолжает продвигать международный компенсационный механизм. В Киеве рассчитывают, что источником выплат для возмещения ущерба станут замороженные российские активы.

По словам Мудрой, компенсационная комиссия может начать работу уже в 2027 году.

Ранее стало известно, сколько в Украине стоит один день войны. Да, шокировочная цифра — 450 млн долларов. Впрочем, Украина не только несет финансовые потери, но и ежедневно платит самую высокую цену — жизнями своих военных.

