Какие участки границы блокируют польские фермеры: в ГПСУ доложили о ситуации

Польские фермеры утром 4 января возобновили блокировку пункта пропуска "Шегини-Медика".
По состоянию на утро 4 января на границе с Польшей заблокированными для грузовиков остаются три направления: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Руська-Гребенное", "Краковец-Корчева". В то же время польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска "Шегини-Медика".
Об этом сообщили спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона и "Суспільне".
Ситуация на польской границе 4 января
"Если говорить о направлении грузоперевозок, то заблокированными остаются три направления: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Руська-Гребенное", "Краковец-Корчева". И на всех этих трех направлениях в сторону Украины в очередях на территории Польши находятся где-то 1400 грузовых транспортных средств", – рассказал спикер ГПСУ.
По его словам, примечательным остается то, что меньше всего грузовиков пропускается через крупнейшее инфраструктурное направление — "Ягодин-Дорогуск". За минувшие сутки границу там пересекли около 100 транспортных средств.
"По направлению пункта пропуска "Шегини" движение на данный момент еще происходит, блокировки мы не видим. Имеем предварительную информацию от польских коллег о том, что такие действия по возобновлению блокировки движения могут произойти после девяти часов по польскому времени", — рассказал Демченко.
Он сообщил, что в пункте "Шегини" все равно остаются очереди в связи с большим количеством грузовиков на территории Польши, ожидающих возможность въезда в Украину. Речь идет о около 800 транспортных средств.
В то же время, "Суспільне" проинформировало, что польские фермеры возобновили акцию протеста на пункте пропуска "Шегини-Медика" и начали блокировать там движение.
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Пассажиропоток на польской границе
"Если говорить о движении легковых автомобилей, перевозке пассажиров автобусами, то это в целом нужно говорить о пассажиропотоке. За этот период он достаточно динамичен. Он может как и расти до 149 тысяч человек в сутки как на въезд, так и на выезд с Украины, и может падать до 33 тысяч в сутки в обоих направлениях", – распел пресс-секретарь ГПСУ.
Он добавил, что после 1 января пассажиропоток снова растет. Так, за последние сутки границу пересекло 100 тыс. человек на въезд и выезд. Сейчас пограничники в большинстве фиксируют выезд людей из Украины.
Напомним, в конце декабря 2023 года польский премьер Дональд Туск выразил надежду на скорую разблокировку границы. Градус эмоций вокруг ситуации с протестующими и украинскими водителями удалось снизить, но это еще не конец.
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