Какие удары с воздуха будет наносить Россия зимой: прогноз эксперта

Массированная атака вражеских беспилотников в ночь на 25 ноября была прощупыванием украинской системы ПВО, в дальнейшем Россия может применять комбинированные удары с применением "Шахедов" и ряда дальнобойных ракет.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне сумели поставить на конвейер несколько серьезных дальнобойных ракет – Х-101, Х-555, 3М14 "Калибр". Однако, считает эксперт, поскольку это крылатые ракеты морского базирования, то, учитывая погоду, их применение в ближайшее время невозможно.

Петр Черник оценил производство ракет в РФ – до 120 штук разных классов в месяц.

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По его оценкам, в российской армии в рабочем состоянии по меньшей мере 10 МиГ-31К, которые могут нести самую опасную ракету Х-47М2 "Кинжал", и до 20 ракетоносителей Ту-95МС. Эксперт уточнил, что Ту-95МС может брать на борт до восьми ракет Х-101 и шести ракет Х-555, но полным комплектом каждый самолет снаряжен не будет, поскольку вес ракеты до 2,5 тонн.

"Общий вывод: комбинированные атаки "Шахедов" и дальнобойных ракет в обязательном порядке будут. На какой вопрос не могу дать ответ: когда это произойдет, и сумеют ли они масштабировать первый день этой войны, когда было применено более 120 ракет, или повторят прошлогодний декабрьский показатель в 236 ракет", — подытожил Петр Черник.

Напомним, накануне ТСН.ua собрал все, что известно об атаке российских дронов на украинскую столицу.

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