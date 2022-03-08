Какие украинские телеканалы стали доступны на открытом спутнике

Украинские медиа продолжают активную борьбу на информационном фронте и консолидировано борются с информационной агрессией со стороны РФ, пропагандой, манипуляциями и фейками.

Для того, чтобы каждый желающий в любой точке западной и восточной Европы имел доступ к украинскому телевидению, телеканалы Украина 24, 1+1, Рада, ICTV Ukraine, Inter теперь можно найти на открытом спутнике. Также у телеканалов Рада и Украина 24 появились русскоязычные версии дорожек телеэфира.

Сигнал охватывает территорию Европы, центральную Азию, западную часть России.

Параметры приема:

спутник: Hotbird 13;

частота: 11219 МГц;

поляризация: H(горизонтальная);

символьная скорость: 29900;

Коррекция ошибок: FEC 3/5.

Сигнал принимается спутниковым приемником, телевизорами со встроенным спутниковым приемником.

На телеканале 1+1 International запустилась англоязычная дорожка телеэфира. На этом же транспондере спутника вещает русскоязычная версия телеканала Рада и украиноязычная версия телеканала UATV.

Спутниковый сигнал охватывает территорию Европы, центральную Азию, западную часть России.

Параметры приема:

спутник: Hotbird 13;

частота: 10930 МГц;

поляризация: H(горизонтальная);

символьная скорость: 30000;

коррекция ошибок: FEC 2/3.

Сигнал принимается спутниковым приемником, телевизорами со встроенным спутниковым приемником.

Также напоминаем об альтернативных источниках приема телевизионного сигнала для получения актуальной информации.

OTT платформы. Бесплатный доступ к основным национальным телеканалам "UA:Первый", "1+1", "ICTV", "Интер", "Украина", "Рада", "УНИАН ТВ" предоставляется платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, 1+1 video, Oll tv;

WEB-сайты телеканалов Украины и соцсети. Большинство украинских телеканалов имеют собственные каналы на YouTube, а также транслируют на собственных интернет-страницах;

Радио. Слушайте телевизионный марафон "Единые новости" через интернет-радио radioplayer.ua при установке соответствующего приложения.