Какие услуги оказывает ЦНАП пенсионерам: не только справки

Услуги ЦНАП

Многие граждане до сих пор воспринимают центры предоставления административных услуг исключительно как учреждения для получения справок или подачи документов на субсидию. Однако реальный спектр возможностей для пожилых людей является большим и включает решение пенсионных дел, оформление различных видов социальной поддержки и даже выездное обслуживание по месту нахождения заявителя.

В центрах предоставления административных услуг можно решить широкий спектр вопросов, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки. Оформление документов происходит непосредственно на месте, что позволяет избежать визитов в разные учреждения.

Услуги пенсионного фонда

Оформление пенсии по возрасту

Перерасчет выплат, назначение надбавок и повышений

Получение пенсионного удостоверения

Выдача справок о доходах (общих и субсидий)

Предоставление справки о пребывании на учете в пенсионном фонде

Получение справок ок-5 и ок-7 для подтверждения стажа и доходов

Выдача выписок из реестра застрахованных лиц и данных о трудовом стаже

Предоставление информации об особых условиях труда и начисленной зарплате

Оформление пособия на погребение

Перевод выплат по новому адресу проживания или изменение способа их получения

Льготы, пособия и компенсации

Оформление льгот на коммунальные услуги, приобретение печного топлива или газа

Назначение социальной помощи лицам с инвалидностью или не имеющим права на пенсию

Выдача удостоверений лицам с инвалидностью и специальных справок для получения льгот

Оформление помощи, выплат и компенсаций за питание для чернобыльцев

Назначение материальной помощи и компенсаций за санаторное лечение

Оформление выплат для членов семей умерших ликвидаторов последствий аварии на Чаес

Продление временной помощи лицам без достаточного страхового стажа

Мобильные сервисы и обслуживание на дому

Поскольку стационарные центры доступны не в каждом населенном пункте, для удобства граждан введены форматы работы.

Мобильные центры — специально оборудованные автомобили со специалистами курсируют по общинам по заранее определенным маршрутам. График таких визитов формируется в соответствии с спросом и публикуется на официальных веб-страницах или социальных сетях учреждений.

Услуга «цифровой чемодан». Для тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может выйти из дома, существует возможность заказать визит администратора домой или в больницу. Это мобильное рабочее место имеет все необходимое оборудование для полноценного предоставления услуг.

Воспользоваться бесплатным сервисом на дому могут:

Пенсионеры от 70 лет.

Люди с инвалидностью первой и второй групп

Ветераны труда и герои Украины

Чернобыльцы первой категории

Граждане, временно потерявшие способность самостоятельно передвигаться из-за болезни или травмы

Для оформления заявки достаточно позвонить в центр своего сообщества или воспользоваться его сайтом. Затем администраторы свяжутся с вами для согласования деталей визита.