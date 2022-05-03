Какие услуги по пенсионным вопросам, вопросам социального страхования можно получить дистанционно

Пенсионный фонд увеличил количество услуг, предоставляемых с помощью онлайн сервисов

В условиях войны получение услуг онлайн очень актуально. Пенсионный фонд расширил количество услуг по пенсионным вопросам, вопросам социального страхования, которые можно получить не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Что теперь можно получить на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка);

проверить предоставленную работодателем информацию о заработной плате и приобретенном страховом стаже;

просмотреть сформированные электронные листки нетрудоспособности;

заполнить "Анкету предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту";

получить справки с проверочным QR-кодом;

представить Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестре застрахованных лиц;

провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса Пенсионный калькулятор;

подать обращение (предложение и т.п.).

Чтобы получить упомянутые услуги, нужно зарегистрироваться на вебпортале электронных услуг ПФУс помощью «Дия»Подпись либо квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т. ч. с использованием технологии Bank ID. На 27 апреля на вебпортале зарегистрировано 7,3 млн пользователей.

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