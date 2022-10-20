Какие устройства больше "съедают" электроэнергии: что нужно выключать, чтобы уменьшить веерные отключения

Около трети всей электроэнергии в домах украинцев потребляют всего два устройства. Именно ими не рекомендуется пользоваться в пиковые часы, чтобы уменьшить энергозатраты

В целом, наибольшее потребление электричества в Украине приходится на металлургическую промышленность и население. С началом войны металлургическая промышленност в Украине фактически замерла. Сложилась такая ситуация, что сегодня именно население является крупнейшим потребителем электроэнергии. Поэтому от экономного поведения украинцев во многом зависит, как будет чувствовать себя энергетическая система Украины.

Больше всего среди домашних бытовых приборов электроэнергию потребляют телевизоры и компьютеры – в среднем на них приходится 28% общего потребления электроэнергии домохозяйством, сообщает Spiegel, ссылаясь на результаты расчетов, проведенных немецкой Федеральной ассоциацией управления энергетики и водными ресурсами (BDEW).

Согласно расчетам Федеральной ассоциации управления энергетики и водными ресурсами, потребление энергии в квартире распределяется следующим образом:

28% потребляют телевизоры, игровые приставки и компьютеры,

14% идет на стирку и сушку одежды,

13% на освещение,

11% потребляют холодильники и морозильные камеры,

9% тратится на приготовление пищи,

8% на мытье посуды.

Наиболее энергозатратные бытовые приборы, если рассчитывать затраты на электричество в месяц – это персональный компьютер (в меньшей степени – ноутбук), холодильник, телевизор, если он работает фоном, стиральная машина, кондиционеры, электрические обогреватели и бойлеры. Значительную нагрузку на сеть дают такие устройства, как электрочайник, микроволновка, фен, духовой шкаф, электроплита, утюг.

Сэкономить электроэнергию помогут следующие рекомендации:

Наименьший уровень потребления электроэнергии – ночью, поэтому пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы лучше именно в это время, – рекомендует в "Укрэнерго".

Заменмие лампы накаливания на энергоэффективные LED лампы.

Не оставляйте технику в «спящем» режиме, потому что в спящем режиме ноутбуки, например, потребляют достаточно много энергии.

Холодильник для экономии электроэнергии нужно ставить как минимум на расстоянии 5 см от стены.

Используя стиральную машинку, используйте функцию «Отложенный старт» и стирайте по ночному тарифу. Ночной тариф действует для владельцев двухзонных счетчиков.

Регулярно очищайте чайник от накипи – это повысит теплопроводность и уменьшит расход электроэнергии электрочайника, который, несмотря на небольшой размер, достаточно «прожорлив».

При покупке техники выбирайте ее не меньше класса «А».

Выключайте утюг в перерывах в глажке.

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