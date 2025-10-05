Какие устройства помогут пережить блэкаут: купить нужно уже сейчас

Украинцев предупреждают о сложном зимнем периоде / © Getty Images

Российские атаки на украинскую критическую инфраструктуру не прекращаются, так что в будущем мы можем ожидать новые аварийные отключения.

Множество предметов в нашем доме зависят от электроэнергии. Целый спектр приборов обеспечивает нас теплом, едой, водой и связью. Но мы не можем полагаться на них во время блэкаута.

Чем стоит запастись уже сейчас, чтобы быть готовым к отключениям

Повербанк. Это переносное зарядное устройство является одним из лидеров товаров. Внешний аккумулятор позволяет подзарядить на время смартфоны, ноутбуки и планшеты.

Генератор. Подойдет для частного дома или бизнеса, ведь дизельный или бензиновый генератор можно использовать только вне дома.

Зарядная станция. В период отключения света зарядные станции снова стали актуальными. Они могут питать любую технику: холодильник, телевизор или электрокотел.

Bluetooth-колонка. Умные колонки с голосовыми помощниками стали обычным явлением в доме, но они далеко не самые энергоемкие устройства. Помимо функциональности одной из их главных характеристик является энергоэффективность. В среднем в режиме ожидания (то есть, когда колонки подключены к сети, включены и подключены к Wi-Fi) они потребляют в среднем 2-4 Вт, а в случае активного использования этот показатель увеличивается до 6-10 Вт, в зависимости от модели.

Лампочка с аккумулятором. Выручит в первые часы после отключения питания. Имеет встроенный накопитель энергии, позволяющий ей светиться после отключения электроснабжения еще несколько часов.