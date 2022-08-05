Какие вещи нельзя хранить дома: они несут отрицательную энергетику

Замечали ли вы, что часто сопровождают вас несчастья и болезни? Возможно все дело в том, что в вашем доме есть предметы с отрицательной энергетикой. Какие вещи нельзя хранить дома – читайте в материале ТСН.ua.

Согласно определенным народным поверьям, некоторые предметы могут негативно влиять на вашу жизнь — приводить к болезням, бедности или даже плохой судьбе. Какие вещи нельзя хранить дома?

Предметы с мертвой энергетикой

К этому перечню относятся вещи, ранее считавшиеся "предметами роскоши": изделия с бабочками, чучела животных, коллекции насекомых, кожи или рога на стенах и т.д. Живые создания, убитые ради декора, несут только энергетику смерти и разрушения.

Старые изношенные вещи

Одежду, а также давние выпуски журналов или газет лучше вынести на свалку. Если вы давно не пользуетесь предметами, но они дороги вам как память, можно не выбрасывать их. Лучше передарите человеку, которому эти вещи нужны сейчас.

Часы, которые не работают

По эзотерическим писаниям часы — это механизм, измеряющий время всему живому на планете. Когда его движение останавливается, останавливаются и жизненно важные процессы. Нужно либо отнести часы в ремонт, либо просто избавиться от них.

Разбитое стекло, зеркала

Совершенно все знают, что нельзя хранить дома разбитое зеркало. Издавна зеркала считались порталами в другие миры. Если поверхность разбивалась, значит злые сущности и негативная энергия получили портал, через который могут проникать в мир живых. Поэтому следует сразу избавляться от разбитого стекла и зеркал.

Взломавшиеся вещи

Пока механизм работает, он "отдает" свою положительную энергию миру. А еще труд любой вещи – это движение вперед. Когда предмет ломается или останавливается, то и личная жизнь владельца будто "встает на паузу". Чтобы развиваться дальше в положительном ключе, стоит выбросить из дома все избитые стаканы, тарелки, чашки, сломанные шкафы или протекающие краны.