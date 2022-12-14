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Какие вещи нельзя отправлять Новой почтой, можно ли транспортировать аккумуляторы, газовые баллоны

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Какие вещи нельзя отправлять Новой почтой, можно ли транспортировать аккумуляторы, газовые баллоны

Что нельзя пересылать по Новой почте

Какие предметы можно пересылать Новой почтой, что можно отправлять при определенных условиях, читайте в материале ТСН.ua

Перед тем, как идти на Новую почту, лучше проверить, разрешены ли вещи, которые вы планируете переслать.

Некоторые вещи запрещены к перевозке в любом виде, некоторые, например, те же аккумуляторы, можно транспортировать при некоторых условиях.

Предметы, которые нельзя отправлять "Новой почтой":

  • Газовые баллоны, а также картриджи и огнетушители. Запрещается отправка баллонов, заправленных горючими веществами (пропан, бутан, изобутан и т.п.). Отправлять можно только пустые картриджи и баллоны без вентиля.
  • Б/у аккумуляторы. Отправлять можно аккумуляторы всех типов, только если они новые, а клеммы закрыты пластиковыми крышками. Обратите внимание, что аккумуляторы не принимаются на обычные отделения – только на грузовые или адрес.
  • Люминесцентные лампы нельзя посылать из-за того, что они содержат ртуть, поэтому пересылать такие лампы, как другие изделия с этим веществом, полностью запрещено. Светильник можно пересылать без ламп.
  • Пересылка оружия и его частей запрещается законодательством Украины. Пиротехнику нельзя отправлять в любом виде.
  • Запрещается пересылать токсичные и другие опасные вещества. Среди них асбест и изделия из него, как трубы, шифер, листы, перекись водорода в любой таре, кислоты.
  • Купюры, ценные бумаги, иностранную валюту, банковские слитки, активированные банковские карты.
  • Ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные металлы.
  • Антиквариат.
  • Наркотические вещества.
  • Нельзя отправлять пищевые продукты, требующие специального температурного режима или со сроком годности до 5 суток, охлажденные или замороженные продукты, молочные продукты, ягоды. Можно отправлять правильно упакованные овощи, фрукты и зелень и при условии, что отправка осуществляется не из карантинной фитосанитарной зоны.
  • Запрещается отправлять животных, насекомых, необработанную шерсть животных и любой прах, в том числе человеческий.
  • Запрещено транспортировать лекарственные средства, требующие особых условий хранения (в частности, перекись водорода), этиловый спирт, ветеринарные иммунобиологические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Другие препараты можно отправлять только при условии, что это заказ из лицензированной аптеки.
  • Порнографические материалы.

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Дата публикации
Просмотры
694
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