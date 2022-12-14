Какие вещи нельзя отправлять Новой почтой, можно ли транспортировать аккумуляторы, газовые баллоны

Какие предметы можно пересылать Новой почтой, что можно отправлять при определенных условиях, читайте в материале ТСН.ua

Перед тем, как идти на Новую почту, лучше проверить, разрешены ли вещи, которые вы планируете переслать.

Некоторые вещи запрещены к перевозке в любом виде, некоторые, например, те же аккумуляторы, можно транспортировать при некоторых условиях.

Предметы, которые нельзя отправлять "Новой почтой":

Газовые баллоны, а также картриджи и огнетушители. Запрещается отправка баллонов, заправленных горючими веществами (пропан, бутан, изобутан и т.п.). Отправлять можно только пустые картриджи и баллоны без вентиля.

Запрещается отправка баллонов, заправленных горючими веществами (пропан, бутан, изобутан и т.п.). Б/у аккумуляторы . Отправлять можно аккумуляторы всех типов, только если они новые, а клеммы закрыты пластиковыми крышками . Обратите внимание, что аккумуляторы не принимаются на обычные отделения – только на грузовые или адрес.

. Отправлять можно . Обратите внимание, – только на грузовые или адрес. Люминесцентные лампы нельзя посылать из-за того, что они содержат ртуть, поэтому пересылать такие лампы, как другие изделия с этим веществом, полностью запрещено. Светильник можно пересылать без ламп.

Пересылка оружия и его частей запрещается законодательством Украины. Пиротехнику нельзя отправлять в любом виде.

Запрещается пересылать токсичные и другие опасные вещества. Среди них асбест и изделия из него, как трубы, шифер, листы, перекись водорода в любой таре, кислоты.

Купюры, ценные бумаги, иностранную валюту, банковские слитки, активированные банковские карты.

Ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные металлы.

Антиквариат.

Наркотические вещества.

Нельзя отправлять пищевые продукты, требующие специального температурного режима или со сроком годности до 5 суток, охлажденные или замороженные продукты, молочные продукты, ягоды. Можно отправлять правильно упакованные овощи, фрукты и зелень и при условии, что отправка осуществляется не из карантинной фитосанитарной зоны.

Запрещается отправлять животных, насекомых, необработанную шерсть животных и любой прах, в том числе человеческий.

Запрещено транспортировать лекарственные средства, требующие особых условий хранения (в частности, перекись водорода), этиловый спирт, ветеринарные иммунобиологические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Другие препараты можно отправлять только при условии, что это заказ из лицензированной аптеки.

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