Какие вещи следует подготовить на случай "прилета": список

С февраля 2022 года россияне разрушили в Украине уже сотни тысяч единиц частного недвижимого имущества.

В случае повреждения недвижимости в результате российского обстрела в доме в первую очередь должны быть подготовлены две вещи: огнетушитель и папка с документами.

Об этом утверждает член Совета по материальным активам Международного комитета по Стандартам оценки (IVSC) Людмила Симонова в статье для "Зеркало недели" "Что делать, если вам "прилетело": советы физическим и юридическим лицам".

Заряженные огнетушители

Они помогут избежать большого пожара и его распространения. Ведь прилеты очень часто сопровождаются именно пожарами. Сколько именно нужно огнетушителей, каких размеров и где их разместить, зависит от объекта.

Папка с документами

В нее следует включить:

право собственности на объект,

технический паспорт или выписки из реестра,

акт землевладения,

договоры на электро-, газопотребление и водоснабжение и т.д.

"Желательно все эти документы отсканировать, а оригиналы хранить в сейфе или банковской ячейке. К ним также следует добавить свидетельства о рождении, о браке, паспорт внутренний и заграничный и дипломы об образовании. Копии последних документов оставить дома, а оригиналы хранить в надежном месте, например, в подвале, где их повредить трудно", - говорит Симонова.

Напомним, в Украине с августа 2023 года действует упрощенный порядок получения статуса участника боевых действий. Кто может получить УБД во время войны, как его могут получить добровольцы, те, которые уволены со службы, какие документы нужны – читайте на ТСН.ua.

Читайте также: