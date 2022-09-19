Какие витамины съедает стресс: отвечает врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Шевчук

Стресс – это естественная защитная реакция организма, начинающаяся с мозга. Когда мы переживаем стресс, гипоталамус и гипофиз посылают сигналы не только нервной системе, но и железам внутренней секреции (надпочечникам, яичникам, щитовидке).

«В состоянии стресса и дефицита на всех фронтах первой нарушается репродукция. Ведь острый стресс – это выжить, а не жить и радоваться жизни», – объясняет врач гинеколог-эндокринолог клиники пластической хирургии Grace Clinic, канд. мед. наук Татьяна Шевчук.

Репродукция – длительный и энергозатратный процесс. Для того чтобы работали яичники, вызревала яйцеклетка, нужен жесткий контроль гипофиза. Когда гипофиз «идет на войну» или занят стрессом, он забывает о своей главной функции – управлении яичниками. Они же начинают работать хаотично или вообще могут «впасть в спячку». Именно в это время развиваются нарушения менструального цикла – от полного отсутствия менструаций до кровотечений. Такие нарушения, кроме того, могут сопровождаться разными проявлениями гормональной дисфункции – нарушением настроения, сна, пищевого поведения, снижением активности или либидо. Другими проявлениями гормонального дисбаланса могут быть и серьезные заболевания – от бесплодия или угрозы прерывания беременности до метаболического синдрома и разных видов психосоматики.

Стресс – это естественная защитная реакция организма, начинающаяся с мозга. Когда мы переживаем стресс, гипоталамус и гипофиз посылают сигналы не только нервной системе, но и железам внутренней секреции (надпочечникам, яичникам, щитовидке). Выделяются гормоны стресса: адреналин: кортизол и андрогены в повышенных концентрациях. Ведь они – тестостерон и ДГЭА, также защищают нас от стресса, делают выносливыми и стойкими, стабилизируют настроение и сон. Такие гормональные качели, конечно, влияют на женский организм. Результатом могут стать выпадение волос, акне: отеки и изменение аппетита.

Осознанный подход поможет не только понять причины, в частности заедание стресса, перепадов настроения или отсутствия либидо, но и позволит контролировать эти процессы. Наш мозг не способен в такой период производить в достаточном количестве гормоны счастья, поэтому мы стараемся получить их самым простым путем из калорийной, сладкой пищи. Не всегда удается контролировать и не заедать стресс, однако можно есть действительно полезные продукты, богатые серотонином. К примеру, черный шоколад, бананы прицельно помогут насытить головной мозг нужными гормонами радости.

Это могут быть и монопрепараты или готовые комплексы витаминов и БАДов, таких как Orthomol Vital F. Витаминный комплекс Orthomol Vital F – ежедневная помощь по защите организма современной женщины от стрессов и негатива, возможность почувствовать в себе бодрость духа, сил и энергии.

Витаминно-минеральный комплекс Orthomol Vital F (Ортомол Витал Ф) был создан для женщин, в качестве помощника в борьбе со стрессом, эмоциональным истощением, упадком жизненных сил и отрицательным состоянием. Известно, что недостаток витаминов, минералов, микро и макроэлементов усиливают физическое и нервное истощение организма – поэтому целесообразно дополнительно пополнять их баланс с помощью приема дополнительных комплексов.

Стресс активирует много нежелательных процессов в организме – повышенный расход многих полезных веществ, отражающийся не только на внешнем виде, но и вызывающий болезни внутри организма, психологически неустойчивое поведение и раздражительность. Поскольку женщины в большинстве случаев очень эмоциональны, они не могут выносливо переносить стресс и испытывают на себе действие негативного агрессивного воздействия.

Фармпроизводители позаботились и правильно скомпоновали все витамины и микроэлементы, активно борющиеся со стрессом в комплексе Orthomol Vital F. Компонентный состав комплекса имеет необходимые для нервной системы витамины и микроэлементы:

Витамины группы В (В6, В9, В12), стабилизирующие нервную, сердечно-сосудистую систему, активируют обмен веществ, улучшают состояние слизистых покровов, оказывают положительное влияние на состояние волос и кожи.

Витамин D – улучшает пищеварение, способствует поднятию настроения.

Витамин С и цитрусовые биофлавоноиды – способствуют укреплению иммунитета, синтезу коллагена, сохранению свежего цвета лица.

Магний, кальций, железо, цинк, селен, йод – все необходимые компоненты, участвующие в процессе метаболизма и защищающие от окислительного стресса, улучшают работу внутренних органов.

Омега-3 жирные кислоты: ЭПК и ДГК активируют работу коры головного мозга, уменьшают утомляемость и способствуют активации иммунитета.

Для получения желаемого эффекта от употребления витаминных комплексов главное, чтобы они имели соответствующие сертификаты качества.

Прием Orthomol Vital F рекомендован женщинам, испытывающим влияние неблагоприятных внешних факторов. Но благодаря сбалансированному составу нутриентов нервная система и иммунитет будут слаженно работать.