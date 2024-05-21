Какие возможности хотят добавить в "Резерв+": в Минобороны дали ответ

В мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+" хотят добавить ряд важных функций.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Еще одной из важных функций приложения "Резерв+" будет возможность онлайн-рекрутинга – возможность просмотреть доступные вакансии в Вооруженных силах Украины и подать заявку. Также мы уже анонсировали, что работаем над созданием функционала, чтобы в приложении "Резерв+" военнообязанный мог получить направление на ВЛК и не идти физически для этого в ТЦК. Мы фактически разгружаем работников ТЦК и СП, чтобы они не были перегружены этими очередями", – рассказала она.

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Черногоренко отметила, что Минобороны делает сейчас "Резерв+" полноценным продуктом, который будет сопровождать военнообязанных весь период, сколько они будут такими считаться, а не как просто инструмент для решения одного вопроса обновления данных.

"Например, мы хотим добавить военное обученной, которое проходит военнообязанныйке. Мы планируем добавить разнообразные базы знаний, которые помогут гражданину готовиться к службе, улучшать осведомленность в военном деле. И главное: мы работаем над тем, чтобы военнообязанный мог актуализировать любую информацию о себе, а не только контактные данные, и, как мы видим по обратной связи сейчас, это будет очень важный функционал", – подытожила она.

Напомним, в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" произошло более 1 млн успешных авторизаций.

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